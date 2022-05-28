Весна 2022: рекомендации астролога на 29 мая

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в воскресенье

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Венера переходит в знак Тельца, где она находится у себя дома, поэтому пребывает в покое и умиротворении, а заодно стремится к роскоши и удовольствиям, передавая это желание заодно и всем жителям Земли.

Для Венеры в Тельце главное – физические удовольствия: бытовой комфорт, удобная и одновременно дорогая одежда, вкусная еда и напитки, украшения – даже во время войны все это – разумеется, если есть такая возможность – имеет место быть.

Результатом может стать расслабление и лень, поэтому о серьезных профессиональных и трудовых достижениях речь в это время идти не будет. Свойственна это знаку и неторопливость, а это имеет огромное значение, если вспомнить, что 30 мая в 11 часов 31 минуту произойдет новолуние в 10-м градусе Близнецов – оно будет находиться на оси катастроф, поэтому необходимо отказаться от любой поспешности и торопливости, они себя не оправдают, скорее, наоборот – результат будет прямо противоположным ожидаемому.

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