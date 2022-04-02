Весна 2022: рекомендации астролога на 3-5 апреля

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в воскресенье, понедельник и вторник

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна проходит по знаку Тельца – в это время спутник Земли, находясь в стадии роста, что способствует успешной посадке определенных культур – клубневых растений, например, георгинов: если в эти дни посадить их в горшки, они зацветут уже в начале лета, а не осенью, как это происходит обычно.

В рост пойдут и деньги, которые в это время будут вложены или инвестированы в выгодное предприятие, что же до предложений работы, которые могут поступить в это время, то на них можно соглашаться, не раздумывая. В такие дни нельзя потакать своим страстям и искушениям: желание съесть лишнюю конфету или кусок торта может негативно отразиться не только на фигуре, но и на состоянии духа.

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