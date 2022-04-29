Весна 2022: рекомендации астролога на 30 апреля

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в субботу.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

День первого в нынешнем году солнечного затмения – оно произойдет в 20 часов 42 минуты по Гринвичу (22 часа 42 минуты по киевскому времени) в одиннадцатом градусе Тельца на фоне соединения Венеры и Юпитера в знаке Рыб, что могло бы выглядеть очень интересно, если бы не настораживало присутствие Урана рядом с соединением Солнца с Луной.

Как правило, затмение несет упадок сил тем знакам, через которые проходит, а также может свидетельствовать об опасности, грозящей коронованным или просто очень важным особам: так, в ореоле солнечного затмения ушла из жизни принцесса Диана и папа Римский Иоанн Павел II. Королева Британии Елизавета II по знаку Зодиака является Тельцом, поэтому ей в это время – несколько дней до затмения и после него – стоит себя поберечь. Присутствие Урана также может свидетельствовать о неожиданных фактах и тайнах известных людей, которые внезапно станут достоянием общественности, техногенных катастрофах, авариях и взрывах. Тем не менее важно помнить о том, что любое затмение – прекрасная возможность заложить правильные, позитивные, основы своего жизненного пути.

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