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Весна 2022: рекомендации астролога на 8-9 апреля

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Весна 2022: рекомендации астролога на 8-9 апреля

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Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в пятницу и субботу.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок. 

Транзитная Луна проходит по знаку Рака, создавая хорошие аспекты с Венерой и Юпитером, что предполагает приятное времяпрепровождение с близкими людьми – с любимыми, друзьями и родственниками.

Если вы сейчас находитесь далеко друг от друга, найдите возможность не только услышать, но и увидеть друг друга посредством видеосвязи в мессенджерах. Не стоит скупиться на хорошие слова и добрые пожелания – в такое время, как нынешнее, их много не бывает. Особенно сильно надо заботиться о детях и пожилых родственниках – они сейчас являются наиболее уязвимыми, а потому больше других нуждаются в любви и поддержке. 

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