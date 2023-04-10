Весна 2023: рекомендации астролога на 11 апреля

Транзитная Венера переходит в знак Близнецов, в котором пробудет почти месяц – до 8 мая. Несколько дней она будет формировать трин – гармоничный аспект – Плутоном, расположившимся в знаке Водолея, а это значит, что на первый план в нашей жизни выйдут финансовые вопросы – их решение будет иметь особенную важность.

Поскольку Меркурий в данный момент находится в ретроградном движении, на пике его положения – благодаря Венере – могут вернуться старые знакомые и неожиданно позвонить бывшие, необходимо заранее к этому приготовиться. Венера в знаке Близнецов склоняет к кокетству, обширной переписке и флирту – в том числе и с теми, с кем мы давно расстались, а теперь встретились вновь. Поскольку Солнце сейчас находится в знаке Овна, наши действия могут оказаться чрезмерно импульсивными, а это значит, что в отношениях с любимыми людьми велика вероятность наломать дров, о чем впоследствии захочется пожалеть.

Также в ближайшие дни Венера столкнется с негативным аспектом Сатурна из знака Рыб, который несет в себе «холод» и разрушения, разочарования и обман, но в целом она «отвечает» за повышенный – с несколькими всплесками – эмоциональный фон, и не более того.

Вообще же Венера в знаке Близнецов очень любит контакты и разговоры, общение на фоне природы – в данном случае, расцветающей, воздух и свободу в отношениях, умных собеседников и лихо закрученные сюжеты. Сами Близнецы, в знаке которых находится Венера, будут в это время неотразимы, как, впрочем, и другие знаки стихии Воздуха – Весы и Водолеи. Стрельцам она принесет партнерскую активность, Тельцам – подарки, Ракам – эротические сны и грезы, Львам – новых поклонников, Девам – благосклонность начальства, Скорпионам – повышенный интерес со стороны противоположного пола и финансовую помощь со стороны партнеров, Козерогам – служебный роман, Рыбам – любовь под крышей собственного дома, причем, как виртуальную, так и реальную.

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