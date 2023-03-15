Весна 2023: рекомендации астролога на 16 марта

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Солнце, находящееся в знаке Рыб, соединяется с находящимся там Нептуном, внося перемены как в происходящие с нами события, так и во внутреннее состояние каждого из нас. Люди становятся более мечтательными и чувственными, склонными к соответствующим мечтам и желаниям. С одной стороны, это дает вдохновение, которое особенно важно для людей творческих профессий: его природу очень сложно определить – в большинстве случаев иначе как божественным его не назовешь. Отрицательная сторона данной конфигурации – путаница в делах и самообман, к которому будут склонны даже самые реалистично настроенные люди, которые всегда стараются видеть то, что действительно есть, а не то, что им хотелось бы увидеть.

В это же время Венера переходит в место своей силы – знак Тельца. Даже те из нас, кто обычно довольствуется спартанскими условиями жизни, стремятся к удобствам и комфорту. Люди начинают делать больше покупок, причем вещи они при этом выбирают дорогие и добротные, которые прослужат своим хозяевам не один год. Поэтому тем, чей бюджет ограничен, в это время желательно – во избежание соблазнов – обходить магазины стороной, а все-таки попав в них, приобретать только самое необходимое. В отношениях между людьми возрастает стремление к созданию прочных союзов взамен необременительных связей: этим нужно воспользоваться тем, кто давно собирался официально оформить свой брак. Здоровье в это время практически не беспокоит людей, если не считать вероятности венерических заболеваний – необходимо принимать все меры предосторожности

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