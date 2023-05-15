Весна 2023: рекомендации астролога на 17 мая

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Важным моментом для ситуации не только на небе, но и на Земле является переход планеты удачи и успеха, Юпитера, в знак Тельца. Первые градусы Юпитера в Тельце сформируют позитивный, поддерживающий и многообещающий аспект в Солнцу Украины. Телец – знак, относящийся к стихии Земли, он отвечает за финансы и ресурсы. В первую очередь это говорит о том, что интересы Юпитера будут базироваться на поиске возможностей заработать, поправить материальное состояние и даже обогатиться.

На макроуровне государство будет работать над вопросами развития экономики – промышленности, сельского хозяйства, торговли. На микроуровне – прежде всего это коснется земных знаков (Девы, Козерога и собственно Тельца), но и представители остальных тоже могут рассчитывать на удачу – Юпитер в Тельце создаст условия для того, чтобы достичь поставленной – материальной или финансовой – цели или приобрести что-то ценное, например, недвижимость.

Серьезные опасения может вызвать пребывание Урана – планеты, которая имеет репутацию взбалмошно и непредсказуемой – все в том же знаке Тельца. Однако беспокоиться не стоит – серьезных проблем не предвидится: соединения с транзитным Юпитером не случится, поэтому масштабные проекты будут идти по плану, тем более что 15 мая из ретроградной петли вышел Меркурий – стало быть, он не станет ставить палки в колеса.

Единственный напряженный аспект, который обязательно нужно учесть, – это квадрат Юпитера к Плутону в знаке Водолея. Он вызовет попытки объять необъятное в сферах, которые традиционно имеют отношение к Юпитеру (международные отношения, законотворчество, правосудие, высшее образование, идеология) и Плутону (власть, финансы, народные массы, трансформация). Поскольку Плутон находится в ретроградном движении, скорее всего, всплывут старые нерешенные вопросы – самое время "закрыть гештальт".

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