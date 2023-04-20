Весна 2023: рекомендации астролога на 21 апреля

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Солнце переходит в знак Тельца, а Меркурий входит в ретроградную петлю, в которой будет пребывать по 15 мая включительно. В связи с этим решение любых важных вопросов, начало работы над серьезными проектами и крупные покупки необходимо отложить до того времени, когда Меркурий вернется в директное – прямое – движение, то есть, до 16 мая. В противном случае вместо прорывов в профессиональном плане придется говорить о бездарно потраченных усилиях, а приобретенные вещи прослужат, увы, недолго, поэтому потраченные на них деньги окажутся выброшенными – в прямом смысле этого слова.

В отношениях с окружающими – особенно близкими – людьми вероятно отсутствие взаимопонимания, что в свою очередь может привести к конфликтам. Важно избегать любых разногласий: слова могут оказаться неправильно понятыми, что и приведет к конфликтам.

Тем не менее, и это важно помнить, ретроградный Меркурий принесет проблемы не всем – люди, у которых эта планета в ретроградной фазе находится в личном гороскопе, не почувствуют дискомфорта – для них этот период окажется удачным и продуктивным – во всех отношениях.

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