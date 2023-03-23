Весна 2023: рекомендации астролога на 24 марта

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна в знаке Тельца "составляет компанию" Венере и Урану. Поскольку спутник Земли является растущим, все посаженные в это время "семена" – как в прямом, так и переносном смысле (в теплицах или бизнесе) – быстро пойдут в рост и дадут хорошие всходы. Можно начинать реализацию важных проектов, открывать депозиты, заключать контракты и подписывать договоры, а также высаживать рассаду в грунт – в любом из этих случаев можно рассчитывать на хороший урожай.

День также знаменуется переходом Плутона в знак Водолея – это будет его первый заход, и там он пробудет до 12 июня 2023 года. Для Плутона Водолей является знаком падения, что крайне неприятно не столько для самой планеты, сколько для стран, которые находятся под его покровительством. Роковое – замораживающее – дыхание Плутона практически сразу же почувствуют в России и Канаде: звезды приготовили их жителям серьезные испытания. Впрочем, повлияет Плутон в Водолее и на мир в целом: весной 2023 года на всех континентах народ начнет сметать диктаторские режимы, что очень важно для тех стран, в которых идут войны – прежде всего для Украины.

Во время его второго захода в знак – это произойдет в ноябре 2024-го, а продлится до 2044-го года – Плутон принесет новый миропорядок, новые – яркие – тенденции в политике, технологиях, культуре, образе жизни. Благодаря влиянию Плутона в Водолее и Урана в воздушном и интеллектуальном знаке Близнецов в будущем появится иррациональное сверхсознание, возможность общения с другими мирами и цивилизациями.

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