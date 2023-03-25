Весна 2023: рекомендации астролога на 26-28 марта

О том, на что в эти дни стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна движется по знаку Близнецов – это означает, что на несколько дней – во всяком случае, до 28 марта – наступает максимально благоприятное время для общения. В эти дни можно разговаривать – и договариваться – с деловыми партнерами, они будут готовы принять точку зрения друг друга и прийти к необходимому для всех консенсусу. Не последнюю роль сыграют энергии этих дней и в межличностных отношениях: можно выяснять отношения с близкими людьми, что особенно важно для тех, у кого они в последнее время стали напряженными. Главное, не скрывать от любимого человека поводы для недовольства: только обсудив их, можно будет помириться или, наоборот, расставив все точки над "и", разойтись в разные стороны.

В этот же день Марс, который семь месяцев находился в Близнецах, перейдет в знак Рака, где пробудет до 21 мая. На первый план выйдут ценности, связанные с такими понятиями, как род, предки, семья и дети. С одной стороны, звезды призывают человека заботиться о близких ему людях, с другой – именно они в непростые времена могут помочь и поддержать.

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