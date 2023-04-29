Весна 2023: рекомендации астролога на 30 апреля

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в воскресенье.
О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.
Транзитная Луна проходит по знаку Девы, что всегда благоприятно для наведения порядка во всех сферах нашей жизни – от своего жилья до отношений с любимыми людьми и состояния собственного ума. Людям в такие дни свойственна сдержанность и отсутствие – точнее, подавление – каких-либо эмоций, поэтому не стоит принимать близко к сердцу "холодность" в отношениях – она будет мнимой, поэтому уже через несколько дней они снова потеплеют.
Плутон в знаке Водолея замедлит свой ход, а затем и вообще станет стационарным перед вхождением в ретроградную петлю, в которой он окажется уже завтра, 1 мая. Его остановка выразится в огромной силе, которой он будет обладать в этот момент, а поскольку Плутон – это всегда трансформация, она, в свою очередь, повлияет на события, происходящие во всем мире. Но особенную мощь Плутон продемонстрирует в горячих точках, однако хорошая новость состоит в том, что сдержанность транзитной Луны в знаке Девы тоже может повлиять на ситуацию, не увеличив, а наоборот, уменьшив смертность на этих территориях.
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