Весна 2023: рекомендации астролога на 7-9 апреля

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна проходит по знаку Скорпиона, гармонично "касаясь" тринами Марса в знаке Рака и Сатурна в знаке Рыб. Само по себе продвижение Луны по Скорпиону говорит об ухудшении криминогенной обстановки и увеличении количества преступлений, прежде всего сексуального свойства, и разного рода экстремальных ситуациях. Поэтому главным советом, которые дают нам астрологи в такие дни, является осторожность: нежелательно ходить по безлюдным улицам не только в темное, но и в светлое время суток, носить с собой ценные вещи и деньги, рисковать жизнью, занимаясь экстремальными видами спорта и превышая скорость за рулем. Не стоит также ввязываться в споры и конфликты: даже самые спокойные и психически уравновешенные люди могут в это время стать раздражительными и даже агрессивными, и неизвестно, к чему может привести выяснение отношений на повышенных тонах. Не рекомендуется идти на поводу у подозрительности, которую будут вызывать совершенно безобидные люди: на самом они ничего предосудительного не делают, а наше отношение к их поведению – не более чем влияние Луны.

Впрочем, у нынешнего пребывания Луны в знаке Скорпиона – в силу ее взаимоотношений с Марсом в Раке и Сатурном в Рыбах – есть свои особенности, отличающие его от ее обычного "путешествия" по знаку. Обществу – с большой долей вероятности – станет известно о преступлениях, совершенных в прошлом – как недавнего, так и далекого. Также в прессу могут просочиться тайны и секреты, которые, как казалось до сих пор, не могут быть раскрыты и разгаданы.

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