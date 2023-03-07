Весна 2023: рекомендации астролога на 8 марта

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Сатурн покинул знак Водолея и до мая 2025 года обосновался в знаке Рыб. Все, кто родился в такой же небесной конфигурации в другие периоды, будут проходить процесс, который называют Саде сати, то есть, перезагрузку. Речь идет о тех, кто появился на свет с 14 февраля 1935 года по 25 апреля 1937 года, с 18 октября 1937 года по 14 января 1938 года, с 24 марта по 16 сентября 1964 года, с 16 декабря 1964 года по 3 марта 1967 года, 21 мая по 30 июня 1993 года, с 29 января 1994 года по 7 апреля 1996 года.

В общей сложности по каждому из знаков Сатурн идет два года и семь месяцев, а это довольно продолжительный период, который отражается не только на судьбах людей, но и на состоянии общества в целом. Считается, что Сатурн вносит в нашу жизнь ограничения: во времена средневековья, до открытия Плутона, его считали планетой смерти и, надо признать, он отлично с этой ролью справлялся. В современном мире, когда, благодаря медицине, срок жизни у людей увеличился, Сатурн «курирует» любые формы дефицита или хроническое течение болезни.

Но в целом – и это хорошая новость – задача Сатурна превратить количество в качество. Его положительные стороны: организованность и мощная структура, недаром он олицетворяет вертикаль власти.

Как правило, Сатурн в знаке Рыб акцентирует внимание на проблемах «униженных и оскорбленных». В это время могут реорганизовать секретные ведомства, амнистировать политических заключенных, восстанавливать в правах диссидентов, возвращать на родину тех, кто когда-то вынужден был эмигрировать, а также открывать границы для свободного въезда в страну и выезда из нее. Также будут решены вопросы религии и наведения порядка в церковной иерархии: разграничение Церквей, смена епископов и архимандритов. Принимаются законы и создаются фонды о социальных выплатах и соответствующей помощи.

Рыбы являются знаком христианства, поэтому все, что касается десяти божьих заповедей, станет особенно актуальным. Возможно появление разного рода «мессий» и «пророков» всех мастей, разгул мистики, ухудшение эпидемиологической обстановки. В странах тоталитарного режима велика вероятность нагнетания страха и атмосферы мрака и безысходности.

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