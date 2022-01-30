Вибрация дня 02. 02. 2022 года: что нас ждет в это время

Вибрация дня 02. 02. 2022 года: что нас ждет в это время

Чтобы максимально эффективно использовать благоприятные возможности этого дня, необходимо действовать не силой, а естественно, без давления.

0 (Ноль) - это число пустоты и потенциала, символ Космического яйца, архетип женского начала жизни, а также безнравственности. Ноль предшествует всем остальным числам и символизирует бесконечный жизненный цикл: рождение, смерть и возрождение. У круга нет начала и нет конца. Он символизирует безграничность, чистый потенциал, неограниченную свободу, рассказываем астролог Марина Скади.

Карл Юнг считал, что круг – это архетип "Я". Ноль не может быть числом жизненного пути или личного кода, но это мощная цифра, символизирующая трансформацию. Энергия ноля настолько велика, что она может послужить причиной многих событий в жизни тех, кто сталкивается с нолем на своем жизненном пути. В позитивном смысле ноль глубок, силен и обладает целительными свойствами. В негативном – принудителен, легко впадает в крайности и мстителен.

2 (Двойка) – это число равновесия, выбора, гармонии, умеренности, полярности, партнерских отношений, дружбы, коллективной деятельности, размышления о прошлом, терпения, спокойного ожидания, сотрудничества, дипломатии, такта, убеждения, симпатии, преданности, совместной работы.

Если 1 – "Я существую", то 2 – "Мы существуем". Чувствительная цифра, обладающая цельностью. В позитивном смысле, двойка чувствительна, заботлива и добра. В негативном – раздражительна, подвержена перепадам настроения и стремится к материальному благополучию.

В геометрии – через две точки проходит прямая. Двойка задает направление роста любого проекта. Восприимчива, женственна, заботится о других, обладает силой и влиянием. На стадии 2 – человек принимает заботу о себе, уважение со стороны других людей. Для многих людей, 2 февраля 2022 года станет днем образование причинного вектора, указывающего в некотором известном направлении. Основа успеха – естественные действия. Отличный день для гармонизации взаимоотношений в семье, его вибрации помогут решить любую ситуацию. Люди расширяют видения жизненных ситуаций, нацелены на осознание предстоящих событий, которые воплотят их подсознательные намерения. День обретения самодостаточности, полноценности, независимости человека, что соотносимо с тем, что двойки, по принципу аналогии, соответствуют кардинальным точкам солнечного года (равноденствиям и солнцестояниям).

Вибрации дня 02.02.2022, показывают уровень взаимодействия человека с природой, позволяют усилить и развить интуицию. Обилие двоек и нолей в потенциале дня, дают способность влиять на скрытые процессы, проясняют кармические вопросы в интересующей теме. Многие люди смогут обрести духовную защиту, благословение высших сил. В этот день усиливается взаимопонимание с окружающими, сострадание, умение слушать, помогать, исцелять, лечить, ценить, опекать.

Чтобы максимально эффективно использовать благоприятные возможности этого дня, необходимо действовать не силой, а естественно, без давления. Хороший день для изучения психологии, определения мотивов других людей, применения целебных свойств природы, нейтрализации негативного воздействия извне на внутреннюю жизнь.

Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы улучшить взаимоотношений с матерью, старшими женщинами. В этот день легче адаптироваться в незнакомом, либо напряженном и конфликтном окружении, обрести психологический комфорт.

Читайте также: