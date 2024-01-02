Влияние фаз Луны на жизнедеятельность людей

Луна и ее транзиты по знакам Зодиака оказывает огромное влияние на людей. Существуют лунные календари, помогающие понять свое эмоциональное состояние и самочувствие, подготовиться к энергетически сложным дням.

Лунный цикл состоит из 28-29 календарных дней, которые соответствуют 29-30 лунных суток. Суточный ритм человека лунный, а не солнечный, и наши биологические часы заведены не на 24, а на 25 часов. Такова продолжительность лунных суток, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Основными фазами Луны являются: новолуние, растущая Луна, полнолуние, убывающая Луна. Обычно за несколько дней до новолуния многие люди ощущают упадок сил, иммунитет снижается, т.к. истощаются резервы психической энергии. В период растущей Луны ощущается прилив жизненных сил, настроение улучшается, присутствует позитивная мотивация, организм хорошо реагирует на медицинские процедуры.

Плюс-минус три дня до и после полнолуния для медиков – горячая пора. Особенно для тех, кто трудится в "скорой помощи" и травматологии, поскольку возрастает жажда бурной деятельности. Поэтому в полнолуние следует быть максимально осторожными, не злоупотреблять алкоголем и более тщательно контролировать себя. У хронически больных фаза полной Луны вызывает обострения.

Всем известно, что отливы и приливы на нашей Земле существует благодаря Луне. Организм человека на 80% состоит из воды, поэтому неудивительно, что смены фаз Луны оказывают влияние на поведение и самочувствие. В полнолуние нарушается водный баланс не только в мировых океанах, но и в нашем теле. Даже практически здоровые люди ощущают, что в полнолуние им тяжело уснуть.

Убывающая Луна начинается после полнолуние и в первые несколько дней все чувства и реакции человека обостряются. Постепенно все приходит в норму, но в зависимости от того, по каким знакам Зодиака Луна перемещается, активизируются те или иные органы и системы. В дни убывающей Луны появляется прекрасная возможность выпустить психологическую тень и правильно себя самоидентифицировать. Следует также знать, что положение Луны в знаке Зодиака дает запрет на хирургические операции тех органов, за которые отвечает этот знак Зодиака.

При новолунии, полнолунии и транзитной Луне:

в Овне , чаще возникает необходимость посетить стоматолога, т.к. активны голова, зубы. Также язык, артерии , поперечнополосатые мышцы (управляемые волей), мускулатура, двигательные нервы, наружные половые органы мужчины. Следует сократить физические нагрузки в это время.

, чаще возникает необходимость посетить стоматолога, т.к. активны голова, зубы. Также язык, артерии поперечнополосатые мышцы (управляемые волей), мускулатура, двигательные нервы, наружные половые органы мужчины. Следует сократить физические нагрузки в это время. в Тельце Луна имеет статус экзальтации. Стоит обратить внимание на шею, щеки, подбородок, горло, голосовые связки, щитовидную железу, органы осязания и вкуса. Когда Луна находится в Тельце, а это бывает каждый месяц по 2,5 дня, очень легко набрать лишние килограммы.

имеет статус экзальтации. Стоит обратить внимание на шею, щеки, подбородок, горло, голосовые связки, щитовидную железу, органы осязания и вкуса. Когда Луна находится в Тельце, а это бывает каждый месяц по 2,5 дня, очень легко набрать лишние килограммы. в Близнецах , верхние конечности – плечи, предплечья, руки, кисти, пальцы рук, требуют повышенного внимания. Может быть нарушена координация движений – то, за что отвечает мозжечок. Также органы речи, дыхание.

, верхние конечности – плечи, предплечья, руки, кисти, пальцы рук, требуют повышенного внимания. Может быть нарушена координация движений – то, за что отвечает мозжечок. Также органы речи, дыхание. в Раке Луна имеет сильнейший статус – управление. Это время, когда живот, желудок, слизистая оболочка, женские внутренние органы, грудь, могут беспокоить чаще, чем обычно. Правый глаз у женщин и левый глаз у мужчин.

имеет сильнейший статус – управление. Это время, когда живот, желудок, слизистая оболочка, женские внутренние органы, грудь, могут беспокоить чаще, чем обычно. Правый глаз у женщин и левый глаз у мужчин. во Льве: сердце и сердечнососудистая система, аорта, кровообращение, кровяное давление, центр спины, головной мозг, потенция и фертильность. Правый глаз у мужчин и левый глаз у женщин. В полнолуние проблемы с сердцем возникают у многих людей.

сердце и сердечнососудистая система, аорта, кровообращение, кровяное давление, центр спины, головной мозг, потенция и фертильность. Правый глаз у мужчин и левый глаз у женщин. В полнолуние проблемы с сердцем возникают у многих людей. в Деве Луна активизирует деятельность поджелудочной железы, тонкого кишечника, самого крупного нервного узла – солнечного сплетения. Может беспокоить слепая кишка, привратник желудка и двенадцатиперстная кишка. Поэтому за день-два можно принять лекарства профилактического действия.

Луна активизирует деятельность поджелудочной железы, тонкого кишечника, самого крупного нервного узла – солнечного сплетения. Может беспокоить слепая кишка, привратник желудка и двенадцатиперстная кишка. Поэтому за день-два можно принять лекарства профилактического действия. в Весах: почки, мочеточник, мочевой пузырь, вены, губы, ресницы. При проблемах с почками и надпочечниками, мочевыводящими путями, может значительно ухудшиться самочувствие. Поэтому желательно отслеживать фазы Луны и вовремя проводить профилактические меры.

почки, мочеточник, мочевой пузырь, вены, губы, ресницы. При проблемах с почками и надпочечниками, мочевыводящими путями, может значительно ухудшиться самочувствие. Поэтому желательно отслеживать фазы Луны и вовремя проводить профилактические меры. в Скорпионе Луна в статусе падения. В такие дни проявляются кармические неизлечимые заболевания, новообразования. Хорошо проводить коррекции на энергетическом уровне – лечение нетрадиционным способом. Берегите иммунную систему и лимфатические узлы. Активны трубы и протоки в организме, каналы, мочеполовая система, прямая кишка, уретра, эрогенные зоны.

в статусе падения. В такие дни проявляются кармические неизлечимые заболевания, новообразования. Хорошо проводить коррекции на энергетическом уровне – лечение нетрадиционным способом. Берегите иммунную систему и лимфатические узлы. Активны трубы и протоки в организме, каналы, мочеполовая система, прямая кишка, уретра, эрогенные зоны. в Стрельце: самые крупные органы и мышцы – легкие, печень, бедра, ягодицы. Лимфатическая и эндокринная система, крупные мышцы, печень, легкие, крестец, бедренные кости с тазом, копчик. Все эти органы и системы находятся под повышенной нагрузкой при транзитах Луны по знаку Стрельца.

самые крупные органы и мышцы – легкие, печень, бедра, ягодицы. Лимфатическая и эндокринная система, крупные мышцы, печень, легкие, крестец, бедренные кости с тазом, копчик. Все эти органы и системы находятся под повышенной нагрузкой при транзитах Луны по знаку Стрельца. в Козероге Луна в статусе изгнания. В эти дни напоминают о себе хронические заболевания. Необходимо беречь колени, суставы, позвоночник, органы слуха, мышцы спины и все, что дает форму, т.е. кости, хрящи, ногти, зубы, кожа.

в статусе изгнания. В эти дни напоминают о себе хронические заболевания. Необходимо беречь колени, суставы, позвоночник, органы слуха, мышцы спины и все, что дает форму, т.е. кости, хрящи, ногти, зубы, кожа. в Водолее: при транзите Луны по этому знаку чаще возникают спазмы, судороги, конвульсии, обусловленные перегрузкой нервной системы. Беременным следует соблюдать повышенную осторожность, поскольку существует риск срыва. Активны голени, икроножные мышцы, лодыжки, мозжечок, ахиллово сухожилие.

при транзите Луны по этому знаку чаще возникают спазмы, судороги, конвульсии, обусловленные перегрузкой нервной системы. Беременным следует соблюдать повышенную осторожность, поскольку существует риск срыва. Активны голени, икроножные мышцы, лодыжки, мозжечок, ахиллово сухожилие. в Рыбах: ступни, пальцы ног, гипофиз, эндокринная, лимфатическая, вегетативная нервная система. Обостряются психические проблемы. Меняется гормональный фон, проявляются душевные заболевания, неизлечимые болезни, которые трудно диагностировать. Часто случаются отравления, аллергические реакции.

Луна, Солнце, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн оказывают огромное влияние на возможность зачатия, беременность и формирование ребенка в утробе матери. В период транзита Луны по знакам стихии Воды: Рак, Скорпион, Рыбы, также двум знака стихии Земли – Тельцу и Деве, вероятность зачатия значительно возрастает. Что касается Скорпион, то следует учитывать и то, что риск выкидыша в дни перемещения Луны по этому знака, также возрастает. Другие "опасные" дни для беременности – те, когда Луна находится в знаках: Овен, Козерог, Водолей.

Когда Луна находится в Овне, Весах, Стрельце, Козероге и Водолее, роды чаще бывают стремительными, особенно в Овне и Водолее. А вот при положении в знаках: Телец, Лев, Дева – затяжными. В Близнецах, Раке, Рыбах – легкими.

Опираясь на личные гороскопы мужчины и женщины, можно составить лунные календари зачатия, в том числе для экстракорпорального оплодотворения, спланировать беременность в наиболее подходящее время для организма матери и развития ребенка. Такую работу выполняют профессиональные астрологи.

Беременность длится 10 лунных месяцев или 9 календарных, а весь процесс проходит по определенному планетарному циклу:

1-й месяц – ребенок только собирает клетку к клетке, чтобы из двух начал инь и ян создать единое целое. В первый месяц закладывается структура организма, его генетика, его будущие болезни, его общая направленность. Это месяц Сатурна.

2-й месяц – идет бурный рост клеток, захват территории, подстройка под ритмы. Это месяц Юпитера.

3-й месяц – идет формирование пола ребенка, его внутреннего "Я". Это месяц Марса. Ребенок в этот месяц впервые начинает диктовать свои условия.

4-й месяц связан с закладкой систем жизнеобеспечения, у ребенка формируется сердце. Это месяц Солнца.

5-й месяц связан с закладкой способностей и гармоничным развитием. Месяц проходит под знаком Венеры.

6-й месяц связан с появлением нервной системы, опорно-двигательного аппарата, легких, мозга, интеллектуальных возможностей. Это месяц Меркурия.

7-й месяц ребенок встречает уже полностью сформировавшимся живым существом. Он начинает адаптироваться к будущим переменам, готовиться к ним. Это месяц Луны. Рожденные в семимесячном возрасте дети вполне выживают, но они слабее физически, им бы надо еще три месяца подождать в самом защищенном месте – животе матери.

8-й месяц – ребенок получает внешние ограничения, и в этот момент завершается формирование личности ребенка, его будущего. Месяц проходит под Сатурном (или снова под Сатурном).

9-й месяц – в ребенке идет проверка всех систем, в то же время он продолжает расти. Это время укрепления. Второй месяц Юпитера.

10-й месяц – это подготовка к прыжку в неизвестное и ожидание этого прыжка. Выходом ребенка на свет из лона матери руководит Марс – самая сильная и активная планета. Марс будет руководить малышом и дальше весь его первый год.

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