Война или мир: прогноз известного астролога на 2023 год

В многочисленных астрологических прогнозах на следующий, 2023-й, год главным вопросом остается агрессии России против Украины – точнее, время ее окончания: это волнует всех без исключения. Вариантов возможного развития событий – масса, от затяжного противостояния до быстрой и стремительной победы, но какой из них выберет мироздание?

О том, что нас ждет в 2023 году – война или мир, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Война – по плану

Российская агрессия против Украины, как ни странно – и страшно – это прозвучит, началась в полном соответствии с планом, который составили звезды и светила – так утверждают многочисленные астрологи, и прежде всего китайские, которые дают максимум правдивых прогнозов.

Во-первых, в 2022 году, согласно карте Ба Цзы, именуемой "четырьмя столпами судьбы", на земной небосклон залетела "пятерка", которую астрологи часто называют "звездой смерти". Она должна была принести с собой массовые человеческие смерти, и это случилось – уже погибло очень много людей – как военных, так и мирных.

Во-вторых, на момент начала войны на небе создалась квадратура Сатурна в Водолее к Урану в Тельце. Как известно, Россия, согласно ее натальной карте, находится под опекой Водолея, а Украина располагается под знаком Тельца. В свою очередь, Сатурн отвечает за смерть и ограничения, а Уран – за разного рода неожиданности, вот и произошло то, что произошло: для Украины, как бы политики ни говорили обратное, война оказалась полной неожиданностью – ее миролюбивый народ не мог поверить в то, что такая война возможна в принципе.

Есть надежда на мир

С вступлением в права 2023 года, по мнению астрологов, у нас появляются основания для оптимизма.

Во-первых, на смену "пятерке" – "звезде смерти" – приходит "четверка", считающаяся мирной, поэтому все в нашей жизни должно – пусть не сразу, а постепенно – нормализоваться.

Во-вторых, в мае наступающего года планета удачи и успеха Юпитер перейдет в знак Тельца, который, как мы уже говорили, является небесным покровителем Украины. Сейчас он находится в Овне, а это значит, что делает военные действия активными. После того как Юпитер возьмет Украину под свою защиту, война, возможно, прекратится не сразу: эта планета очень большая, поэтому движется медленно, и серьезных результатов придется подождать. Однако военные действия станут вялотекущими – без прорывов на фронте и бомбежек тыловых областей нашей страны.

В-третьих, в марте 2023 года Сатурн выйдет из знака Водолея и перейдет в знак Рыб, а это значит, что исчезнет негативный аспект в нашей жизни – скорее всего, война все-таки пойдет на спад. К тому же пребывание Сатурна в Рыбах – время милосердия, благотворительности и волонтерства: нельзя сказать, что жизнь украинцев резко улучшится, но то, что она станет легче во многих аспектах, несомненно.

Судьба Путина и России

Вместо Сатурна в Водолей, который является небесным покровителям России, зайдет Плутон, что не сулит государству-агрессору ничего хорошего. Возможно, в течение наступающего года Владимир Путин все-таки вынужден будет уйти со своего поста – всем представителям знака Весов, к которому он относится, звезды сулят судебные процессы, поэтому суд в Гааге становится вполне реальным событием. Впрочем, возможно, что ему разрешат выехать в некую нейтральную страну, в которой он спокойно доживет отпущенный ему жизненный срок. Считается, что именно так в свое время поступил Гитлер, долгие годы счастливо живший в одной из стран Южной Америки, хотя бесспорных доказательств этого факта пока никому представить не удалось. Главное, что судьбе России к лучшему от ухода Путина не измениться – если учесть влияние Плутона, то на смену ему с большой долей вероятности придет военная диктатура.

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