Время исполнения желаний: что ждет Близнецов, Весы, Водолеев с 8 ноября по 4 декабря 2023 года

8 ноября в 11:31 Венера входит в знак своего управления – Весы до 4 декабря 20:51 по киевскому времени. В этот период легко завязываются новые социальные, партнерские, дружеские отношения, что позволяет улучшить финансовое положение. Венера отвечает не только за романтику и баланс в жизни, также в зоне ее влияния находятся деньги, имущество, комфорт, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

В период транзита Венеры по Весам больше шансов установить долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, решить спорные вопросы с деловыми партнерами, но также и привнести в свою жизнь романтику. Не стоит торопить события, особенно в сфере любовных взаимоотношений, поскольку Венера в Весах – это точно не про скорость, при таком транзите все происходит естественно и гармонично.

С 8 ноября по 4 декабря многие желания исполняются, если они не противоречат интересам других людей. Венера в Весах побуждает многих стремиться к мирным переговорам, общению, окружая себя красотой и даря ее окружающим. Дерзкое и грубое поведение не свойственно этому времени. Конечно, больше всего везет представителям знаков стихии Воздуха, т.к. планета "малого счастья" образует гармоничные аспекты с натальным Солнцем Близнецов, Весов и Водолеев.

Активная социальная жизнь, посещение различных выставок, презентаций и других мероприятий, целью которых является формирование эстетического сознания человека, самым лучшим образом повлияет на текущее положение вещей, взаимоотношения между супругами и с детьми. В период транзита Венеры по Весам удается найти полезное для всех решение по спорным вопросам, уладить юридические и правовые дела. Прекрасная возможность сгладить "острые углы", наладить сложные отношения, поставить точку в семейных спорах.

Чувственность и эмоциональная жизнь Близнецов, Весов и Водолеев – стабильны, что позволяет эффективно работать, не отвлекаясь на внутренние проблемы. Представители этих знаков Зодиака действуют как магнит на окружающих, притягивая своей лёгкостью и приятными манерами. Знакам стихии Воздуха стоит воспользоваться периодом транзита Венеры по Весам, если необходимо донести свою мысль до других людей, сформировать определенное общественное мнение.

Энергия знака Весы придаёт вежливость и мягкость в общении, даже если человек обычно ведет себя иначе. Особенно это касается резких Водолеев и высокоскоростных Близнецов. В период транзита Венеры по Весам, представители этих двух знаков Зодиака становятся немного похожими на тех, кто родился под знаком Весы, которые от природы являются миротворцами и дипломатами.

Когда Венера движется по Весам, многим людям хочется улучшить свой внешний вид, посетить косметолога, парикмахера или стилиста. В это время сферы деятельности, связанные с индустрией красоты, магазины красивой одежды и обуви, бьюти-бизнес, процветают, а их владельцы – богатеют.

Если Близнецы, Весы, Водолеи в поиске себя и той профессиональной деятельности, которая будет приносить удовольствие и деньги, то стоит серьезно заняться этим вопросом сразу же после новолуния 13 ноября.

Не забывайте, что время транзита Венеры по знакам стихии Воздуха "деньги улетают на ветер". Хочется встречаться с друзьями, устраивать праздники и просто проводить вечера в любимых общественных местах, тратить деньги на красивые вещи, украшения и красоту дома. Поэтому не удивляйтесь, если вы или ваш дорогой человек, рожденный под одним из воздушных знаков, к началу декабря окажется без денег, но зато довольный и счастливый.

Транзит Венеры по Весам – это период равноправных взаимоотношений, когда все происходит с позиции "мы", а не "я". Чувство справедливости обостряется в эти дни, несбалансированные отношения могут принести большой дискомфорт в этот период. Но при этом появляется шанс договориться о том, как же теперь дальше строить взаимоотношения, чтобы их сохранить, сблизиться друг с другом и вернуть былую страсть. Хорошее время для того, чтобы обратиться к астрологу, семейному психологу, сексопатологу – это поможет внести положительные изменения в отношения или начать всё заново. Причем, это касается не только знаков стихии Воздуха, но и всех остальных, поскольку общий фон для гармонизации сферы взаимоотношений, благоприятный.

Как известно, знак Зодиака делится на три декады:

Близнецы

I декада: 22 – 31 мая (Солнце в 0 – 10 градусов Близнецов)

II декада: 1 – 10 июня (Солнце в 10 – 20 градусов Близнецов)

III декада: 11 – 21 июня (Солнце в 20 – 30 градусов Близнецов)

Весы

I декада: 23 сентября – 3 октября (Солнце в 0 – 10 градусов Весов)

II декада: 4 – 13 октября (Солнце в 10 – 20 градусов Весов)

III декада: 14 – 23 октября (Солнце в 20 – 30 градусов Весов)

Водолей

I декада: 21 – 29 января (Солнце в 0 – 10 градусов Водолея)

II декада: 30 января – 8 февраля (Солнце в 10 – 20 градусов Водолея)

III декада: 9 – 18 февраля (Солнце в 20 – 30 градусов Водолея)

Каждый представитель знака Зодиака может понять в какой декаде родился, и выделить для себя наиболее событийные периоды. Но в целом, все три декады подходят для любых действий, направленных на гармонизацию взаимоотношений и улучшения качества жизни. Большинство партнеров понимают желания и потребности друг друга, особенно если оба родились поз знаками стихии Воздуха. Это время достижения внутреннего и внешнего баланса, исправления ошибок прошлого в отношениях. Самые крепкие и долгосрочные брачные союзы рождаются в периоды транзита Венеры по знаку Весы.

С 8 по 16 ноября больше всего благ, комплиментов, приятных ситуаций произойдет у тех знаков стихии Воздуха, которые родились в I декаде зодиакального месяца. Правильный ход мыслей позволяет вам выйти на новый уровень развития, а также помочь в этом своему партнеру, поскольку сила влияния на других людей, в этот период значительно возрастает.

С 16 по 25 ноября, Близнецы, Весы и Водолеи, рожденные во II декаде зодиакального месяца, наконец-то получают желаемое, а в повседневную жизнь возвращается романтика, настроение улучшается, отношения приносят радость. Хорошее время для решения имущественных и денежных вопросов, обретения спокойного состояния.

С 25 ноября по 4 декабря, родившиеся в III декаде Близнецов, Весов или Водолеев смогут правильно довести все самые важные дела до логического завершения и остаться довольными собой и окружающим миром. Не упустите благоприятный момент и займитесь личными взаимоотношениями или займитесь наведением красоты в окружающем вас пространстве! Результаты превзойдут все ваши ожидания.

В период с 8 ноября по 4 декабря представители противоположного пола притягиваются друг к другу, образуется больше пар, поскольку возрастает желание найти своего идеального партнера. Особенно повезет тем, у кого не только Солнце в знаках стихии Воздуха, но и натальная Венера. Счастливчики в этот период представители знака Весы, но и Близнецы, и Водолеи, будут регулярно получать приятные бонусы из окружающего пространства.

Венеру называют Вечерней или Утренней звездой, потому что она сияет особенно ярко вечером, сразу после захода Солнца, а также утром – перед восходом. Красавица Венера одарит своим вниманием не только представителей знаков стихии Воздуха, но и всех, кто стремится жить в гармонии с собой и с миром, кто поддерживает красоту и баланс в окружающем пространстве, дает справедливые оценки.

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