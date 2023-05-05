Время исполнения желаний для трех знаков Зодиака: кого ждет удача с 7 мая по 5 июня

С 7 мая – месяц исполнения желаний и простого человеческого счастья для знаков стихии Воды: Рак, Скорпион, Рыбы. Главное, правильно формулируйте то, чего вы хотите. Венера, планета "малого счастья", одаривает благами простых и скромных людей, помогает достичь жизненного комфорта.

7 мая в 17:25 Венера входит в знак Рака, формирует соединение с натальным Солнцем представителей этого знака Зодиака, а также образует гармоничные аспекты с Солнцем Скорпионов и Рыб. Данный транзит благоприятствует семейным отношениям, романтическим связям, материальным делам, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Энергии Венеры в Раке ощутят все люди. Многие становятся более сентиментальными и романтичными, охотнее делятся своими чувствами с близкими людьми. Пары заходят жить вместе, вести совместное хозяйство, официально оформить брачный союз. Случайная встреча может перерасти в более тесную связь, скорое рождение ребенка. Желание любить и быть любимым затмевает разум.

У семейных людей пробуждаются особые чувства к семье и родителям супруга, им хочется сделать что-то приятное любимым людям. В кругу семьи чаще устраиваются посиделки с задушевными разговорами, воспоминаниями о детстве, члены семьи дарят друг другу подарки и оказывают другие знаки внимания.

Хорошо принимать гостей, так как люди в это время настроены доброжелательно и искренни с теми, кому доверяют. Очень благоприятное время для знакомства с родителями партнера, помолвки или свадьбы, покупки жилья, переезда на новое место жительства.

Перемещаясь по РАКУ с 7 мая по 5 июня, Венера принесет счастливые перемены прежде всего представителям этого же знака Зодиака. Придется погрузиться в хозяйственные и бытовые дела, но эти занятия принесут удовольствие и помогут сблизиться с дорогими людьми. Во второй половине мая – начале июня повышенного внимания могут требовать вопросы финансового плана. Многим предпринимателям придется пересмотреть бюджет и заручиться поддержкой специалистов, поскольку вложения в это время сложно правильно рассчитать и оценить перспективы развития. Активное общение с представителями противоположного пола поможет вам найти надежных партнеров, заложить фундамент для выгодных проектов.

Раки в ближайший месяц легко могут влиять на окружающих, усиливается их обаяние, появляется шарм. Все начинания получат протекцию влиятельных лиц, которые с удовольствием будут сотрудничать с вами. В общении с новыми партнерами или коллегами доверяйте своей интуиции. От вашего доброжелательного поведения будет зависеть не только карьера, но и финансовое положение. Походы в официальные учреждения могут подпортить настроение, даже измотать морально. Но и здесь есть свои плюсы – документы будут подписаны, а деньги поступят на счет вовремя.

Самое время завести новые выгодные знакомства, которые в перспективе будут полезными для карьеры и решения социальных вопросов, устранения финансовых проблем. Сейчас самое время заняться наведением порядка в документации, уплатой налогов, хозяйственными вопросами, обустройством жилища. Текущие отношения требуют максимум внимания и пересмотра многих аспектов. Излишняя сосредоточенность на работе может охладить чувства, но эмоции вернутся уже во второй половине месяца.

Одинокие Раки ощутят романтическое настроение, новая встреча может перерасти в серьезные отношения. Влюбленные после значительных колебаний могут принять решение о совместном проживании и займутся не столько романтическими, сколько финансовыми вопросами. Семейные представители знака подумают о расширении, рождении детей. Поездки, запланированные на третью декада мая, сложатся удачно, особенно если выбрать для отдыха хорошо знакомые места.

Энергетический потенциал рожденных под знаком Рака достаточно высок в ближайший месяц, но существует небольшой риск травм и аварий. Будьте осторожны за рулем и на дорогах, не рискуйте понапрасну.

СКОРПИОНЫ поймут, что большинство сложностей последних двух лет уже позади. Без особых усилий удается получить желаемое, добиться внимания интересующего человека. Представители вашего знака больше всего ценят личную свободу. Однако в мае ситуация меняется – пора стать частью команды, работать на благо общего дела. Осваивайте новую роль, и, возможно, она придется вам по вкусу!

В период с 7 мая по 5 июня у предпринимателей наметится прогресс в бизнесе. Воспользуйтесь шансом, чтобы найти надежных партнеров. Вам не терпится приступить к реализации новых проектов. Смело привлекайте и объединяйте людей: ваши идеи и лидерские качества помогут "заразить" энтузиазмом окружающих. Наемные сотрудники сумеют проявить свои способности и таланты, став более популярной фигурой в коллективе, что позволит получить повышение по службе.

Те, кто давно в поисках работы, сможет найти перспективное место, однако не соглашайтесь на низкооплачиваемую должность. Связи с коллегами из других городов или стран развиваются очень неплохо, возможна поездка или приезд коллег издалека. Несмотря на активность в рабочих процессах, уровень доходов до середины месяца существенно не изменится.

Личная жизнь выглядит весьма оптимистично. В первой и второй декадах мая возможно восстановление связей с друзьями, родней, проживающей в другом городе или в другой стране. А во второй половине месяца возможны и новые знакомства, что станет хорошим подарком для одиноких людей в "поиске". Это благоприятный период, когда можно будет не только "закрутить" яркий роман, но и обрести надежного спутника на долгие годы. Возможно, встреча произойдет в поездке. Родителям рекомендуется следить за маленькими детьми. Бездетным парам стоит рассмотреть возможность рождения ребенка: пополнение укрепит союз и даст толчок к развитию. Многие из представителей знака смогут улучшить жилищные условия.

Необычный период для рожденных под знаком РЫБЫ – старайтесь быть на виду. Ваша профессиональная активность сейчас на очень высоком уровне. Если вы одиноки, вплотную займитесь личной жизнью. Словом, впереди интересный месяц, но эмоционально затратный. Не бойтесь рисковать – звезды на вашей стороне.

Хорошо пойдут дела у тех, кто занимается частной торговлей, экспортом или перевозками. Предприниматели получат хорошую прибыль и смогут заложить фундамент для крупных проектов. Хорошее время для решения проблем с проверяющими органами, налоговой и другими государственными структурами. Служащие достигнут определенных успехов в своей работе, но это еще не предел. Вы сможете завоевать новые вершины, если будете больше показывать свои старания. Время от времени нужно напоминать о себе, предлагая интересные решения производственных вопросов. Хорошая прибыль возможна от ведения дел с иностранными партнерами.

Вы сейчас слишком заняты своей карьерой, поэтому нередко от вашей занятости на работе страдают близкие. Значительных расходов потребует семья, дети, родные. Постарайтесь больше времени проводить с семьей или любимым человеком. Уделите внимание детям, займитесь с ними полезным делом, и ваши усилия дадут отличные результаты. Укрепить любовные отношения сможет интересная поездка. Если вы в паре и давно откладываете решение о вступлении в брак, то сейчас лучший период, чтобы сделать этот шаг. Возможны серьезные конфликты с дальними родственниками из-за наследства или других финансовых вопросов.

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