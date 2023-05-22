Время перемен: астролог рассказала, что нас ждет после 22 мая 2023 года

Нас ждет очень яркий и динамичный период, 22 мая пазл складывается! Энергетические потоки стихий Воздуха и Огня создают активные вибрации в окружающей среде, способствуют укреплению внутреннего стержня, стрессоустойчивости. Взаимосвязь интеллекта и физической силы способствует достижению целей, эффективному использованию ресурсов, легкой адаптации в новых условиях.

Ближайшие 4 недели (21 мая – 18 июня) Солнце и Марс в гармонии друг с другом. Этот аспект начал формироваться еще 20 мая, но так и не состоялся, т.к. в этот день в 18:32 по киевскому времени Марс перешел в знак Льва, а Солнце еще почти на сутки задержалось в Тельце. "Вторая попытка" стала удачной и уже после ингрессии Солнца в знак Близнецы 21 мая в 10:09, связь была установлена. Точный аспект между небесными телами ЯНской природы 22 мая в 08:57, положительный потенциал которого будет ощущаться еще 4 недели (в пределах допустимого орбиса между Солнцем и личной планетой), рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Две основные противоположности, представляющие равные, но различные по проявлению энергии – это два основных начала любого процесса – Активное и Пассивное. Активное начало – это светлое, горячее, мужское, ЯН. Начинает акцию, излучает энергию. Пассивное начало – это темное, холодное, женское, ИНЬ. Принимает энергию и отвечает в виде реакции.

В момент взаимодействия двух основных противоположностей – Активного, Мужского начала и Пассивного Женского начала ИНЬ наступает стадия смешения этих двух видов энергий, после которой начинаются процессы образования переходных состояний и появления наиболее стабильных из них. Весь этот процесс сопровождается движением и, как результат смешивания, вращением, так как ПЛОСКОСНОЕ измерение уже образовалось. Два вида вращения – по часовой стрелке и против – соотносятся так же с видом энергии.

Направление вращения против часовой стрелки соответствует Активному, Мужскому началу, а Пассивному и Женскому началу соответствует направление вращения по часовой стрелке.

Аналогично такие процессы могут проиллюстрировать снимки зарождающихся галактик во Вселенной в виде вихревых скоплений и вращения небесных тел вокруг центральной звезды.

Два начала, взаимодействуя друг с другом, образуют различные переходные состояния энергии, что приводит к появлению начала Нейтрального, которое нестабильно и переменчиво. Результатом взаимодействия 2-х начал через переходное состояние становится образование четырех основных видов энергии в стабильном состоянии – Огня, Земли, Воздуха, Воды. Эти 4 стихии во взаимодействии приводят к материализации – формированию реальных, физических тел, обладающих формой, объемом и массой.

Наиболее показательной в природе является такая аналогия этого процесса, как смена времени суток:

Утро (Огонь) – период пробуждения, активизации. Темнота уступает место свету. В прямом и переносном смысле освещение, энергетическая подпитка наших дел, планов и перспектив на день.

День (Воздух) – перемещение, контакты, общение, смена одних дел и мыслей другими, встреча с разными людьми. В течение дня мы получаем информацию о том или ином виде и передаем ее дальше. Мы активны и наиболее легко в этот период суток справляемся с делами.

Вечер (Вода) – снижение активности. Свет уступает место темноте. Больше внимания направляется на личные, семейные, внутренние проблемы. Мы приезжаем домой, входим в "свой" мир, оставляя общественные и рабочие вопросы до завтра.

Ночь (Земля) – неподвижность, статичность. Период погружения в сон, остановка, отдых, восстановление организма. Наша форма, очертания, как и эмоции, находятся в это время суток в наиболее замедленном движении и проявлении. Температура воздуха ночью понижается, а отсутствие света максимально снижает активность.

Классическая Астрология так же использует в основе построения гороскопов направление ЯНского движения, против часовой стрелки. Символически в этом заключен важный смысл главной причины существования всего живого на планете Земля – это свет центра нашей Солнечной системы (активность, тепло, излучение) Солнца. Принятие за основу направление движения Солнца по своей орбите является ключевым в понимании структуры Зодиака. Слово "Зодиак" означает дословно "Круг Жизни".

Это направление так же применяется при расчетах положения всех планет Солнечной системы. Из этого следует, что при рассмотрении будущего времени мы будем перемешать планеты вперед – против часовой стрелки. А при рассмотрении прошлого, того, что уже "поглощено" временем, мы будем возвращать планеты по часовой стрелке назад.

Движение по часовой стрелке соответствует Пассивному, ИНЬскому началу, т.е. будет характерно для процессов восприятия, потребления энергии, усваивания, собирания, накопления и удерживания. Это может проиллюстрировать аналогия с самими часами (циферблатом). Время своеобразно "поглощает" будущее, что и показывают часы.

Перемещаясь по Льву (знак Огня), Марс (планета Огня) находится под управлением Солнца (первичный Огонь), при этом дневное светило находится в Близнецах (знак Воздуха) – тут как в природе: потоки воздуха раздувают пламя. Огонь, в свою очередь, нагревая воздух, делает его еще более лёгким, невесомым. В период этого гармоничного аспекта (21 мая – 18 июня), жизнь кипит, скрытые до этого процессы проявляются и становятся достоянием общественности.

Оппозиция Марс – ретро Плутон (планета Огня и Воды) в Водолее (знак Воздуха) при поддержке Солнца, дает масштабные события, способствует повышению социальной активности, побуждает людей к действию, усиливает стремление к борьбе, как на внешнем, так и на внутреннем уровне. Мир становится другим, обновляется, возрождается (по аналогии с принципами и характеристиками Огня и Воздуха). Это время пробуждения, осознания, победы Света над Тьмой, Добра над Злом.

Очень продуктивный период для представителей стихии Огня (Овен, Лев, Стрелец) и Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей), но только в том случае, если люди целеустремленные, занимают активную социальную позицию, не боятся выходить в центр и вести за собой. Пришло время упорно добиваться своего, показывать себя в действии, но при этом избегайте пафоса, показной значимости и важности происходящего, игры на публику. В ближайшие 4 недели усиливается ваше влияние на массы людей, вы способны формировать общественное мнение. Высказывайте свою точку зрения – вас будут слышать и услышат! Помните, что в этот период невозможно ничего скрыть, поэтому не делайте ничего того, что не должно выйти наружу. Берегите свою репутацию: добросовестно выполняйте свою работу, не жалейте ресурсов на профессиональное и личностное развитие!

Сложнее в этот период Стрельцам и Водолеям, т.к. постоянно приходится выбирать, находиться меж двух огней, уравновешивая противоположности. Умение применять знания для воздействия на окружающую среду, помогает преодолеть внешнее сопротивление, правда, ценой огромных затрат своих физических и психических ресурсов. Старайтесь контролировать свои порывы, т.к. сейчас вы наделены огромной энергией, а неправильное ее распределение или импульсивный выброс, может разрушить то, что выстраивалось годами. Направьте эти потоки на созидание, творите и демонстрируйте то, что создаете! Прекрасное время для того, чтобы предпринять нужные действия и обрести популярность.

По знакам стихии Огня перемещаются производные Луны – Лилит или Черная Луна по знаку Льва и светлая кармическая точка – Селена или Белая Луна по знаку Овна. Борьба Зла и Добра, но есть шанс, что они между собой "договорятся", заключат так называемый "мирный договор". Очень яркий период впереди, наблюдаем за внешними событиями, а также работаем над собой и делаем правильные выводы!

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