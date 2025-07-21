Время поворотных моментов: три знака, которым нужно быть осторожными в августе 2025 года

Астропрогноз на август / © Credits

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Это время проверки на устойчивость, гибкость и внутреннюю зрелость. Некий вызов эго, притязаниям и фиксированным убеждениям. Но именно через конфликты и дискомфорт приходит освобождение, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

У всех трех знаков август проходит под лупой: оппозиции и квадратуры заставляют отказаться от старых схем, вступить в честный диалог с собой и миром, и найти способ проявляться в мире Льва — ярко, но не агрессивно. Это месяц осознания своей силы, обнажения и перезагрузки.

ТЕЛЕЦ

Противостояние старых схем и новых вызовов подрывают стабильность

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Для Тельцов август — месяц душевной напряженности. Планеты во Льве (Солнце, ретро Меркурий и Венера) формируют жесткие квадратуры к Солнцу Тельца, вызывая стресс, эмоциональное выгорание и ощущение, что тебя вытесняют из привычной зоны комфорта.

Самым острым будет первая половина августа. Возможны удары по финансовой стабильности, чувству безопасности, семейным отношениям. Обстоятельства заставят заняться обязанностями и делами, которые откладывались, но теперь они требуют энергии, которой нет.

Негативные эмоции могут выйти наружу в виде раздражения или пассивной агрессии. Может быть ощущение, что тебя не ценят, не замечают, используют. Но истоки этих чувств — внутри. Стоит задать себе честные вопросы: чего вы по-настоящему желаете? Почему цепляетесь за то, что перестало наполнять?

Август ощущается как непредсказуемый рывок в зонах, где вы обычно чувствуете опору. Квадратуры от планет в Льве провоцируют необходимость пересмотра того, что считалось устойчивым:

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в отношениях может проявиться раздражение, желание отстоять свои границы или закрыться от партнера;

в финансах возможны непредвиденные траты, конфликты ценностей, критика, связанная с образом жизни;

во внешности и самоощущении — возможны метания, снижение уверенности.

Но! Внутри этих «встрясок» живет шанс — перезагрузка самооценки, осознание, какие ресурсы действительно ваши, а что навязано.

Не бойтесь признать, что старые схемы больше не работают. Август — не для расслабления, а для внутреннего ремонта. Чувства, которые кажутся пугающими, на самом деле ведут к внутреннему освобождению.

Совет месяца: не принимайте импульсивных решений под влиянием давления. Пусть август станет месяцем духовного «детокса». Меньше социальных ожиданий — больше внутренней честности.

СКОРПИОН

Глубокое внутреннее сопротивление переменам, но жесткие повороты

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Август может казаться Скорпионам временем внешнего давления и внутренних метаморфоз. Планеты во Льве формируют напряженные квадратуры к Солнцу Скорпиона, активируя темы статуса, профессиональных амбиций и необходимости проявить себя там, где вы не чувствуете почвы под ногами.

Пик напряжения — вторая неделя августа. Это может вызвать кризисные ситуации на работе, в семье, в отношениях. Особенно болезненны могут быть попытки контролировать то, что вышло из-под контроля.

Активизируются подсознательные темы: скрытые страхи, чувство вины и/или долга. Важно следить за здоровьем, не подавлять тревогу, а работать с ней конструктивно. Может возникнуть желание замкнуться, отгородиться — но это только усилит ощущение дискомфорта.

Для Скорпионов август 2025 — время мощного давления на внутренние и внешние структуры. Квадратуры от планет в Льве заставляют столкнуться с:

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вопросами власти: кто контролирует? нужно ли держать всё под контролем?

эмоциональными реакциями: может усилиться ревность, раздражение, потребность замкнуться;

вопросами карьерного пути: где вы теряете энергию, но боитесь менять тактику?

Эти напряженные ситуации являются катализатором внутренней трансформации, очищения от масок и принудительных ролей.

Важно не подавлять эмоции, но и не позволять им руководить вами. Скорпион владеет искусством перерождения — август может стать точкой начала нового цикла, если вы используете давление как стимул, а не как разрушение.

Совет месяца: трансформация требует отваги, но не борьбы. Не сражайтесь, а наблюдайте, отпускайте, переплавляйте. В августе можно многое оставить в прошлом — и это будет благом, если отпустить с мудростью.

ВОДОЛЕЙ

Испытания для сердца, отношений и жизненного курса

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Август для Водолеев, как зеркальный зал, где каждое внешнее событие отражает внутренние противоречия. Солнце, Венера и Меркурий идут по знаку Льва, образуя оппозиции к Солнцу Водолея. Особенно напряженным станет период до 22 августа, пока Солнце движется по противоположному знаку. Это время может принести конфликты в отношениях, кризис в деловом партнерстве или переоценку личных ценностей.

Особенно важно быть осторожными 9 августа, в день полнолуния в Водолее. Это момент эмоциональной кульминации, когда внутренние желания могут вступить в жесткий конфликт с внешними обстоятельствами. Можно чувствовать себя непонятым, отстраненным, будто мир требует не того, что ты готов дать. Но именно в таких ситуациях формируются зрелость и устойчивость духа. Несмотря на давление, можно найти союзников, если действовать дипломатично.

Август может ощущаться как испытание на устойчивость. Оппозиции от планет в Льве будут регулярно задевать ваше Солнце, вызывая внутренний дискомфорт, борьбу между индивидуальностью и внешними ожиданиями. Вам придется балансировать между потребностью быть собой и необходимостью учитывать чувства других. Особенно напряженными могут быть:

отношения: столкновение с авторитарными фигурами, необходимость пересмотра баланса в паре;

работа: давление от начальства или группы, необходимость заявить о себе;

эмоции: ощущение одиночества даже в компании, потребность в духовной свободе.

Практикуйте ясную коммуникацию, но избегайте конфликтов. Это не время для битвы, а для тактичного проявления своей правды. Не все, что вызывает сопротивление, должно быть отвергнуто, ведь именно в этих противоречиях может скрываться ключ к вашему росту.

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Совет месяца: не поддаваться на провокации, особенно в личной жизни. Уважайте границы — и свои, и чужие. Не бойтесь завершать связи, в которых давно нет развития.