Время возможностей для Раков, Скорпионов и Рыб: что ждет представителей стихии Воды с 24 октября до 24 ноября

18 ноября – соединение Марса и Солнца в Скорпионе, такой аспект происходит примерно раз в два года. Во время соединения с Солнцем планета "заходит" за звезду и становится невидимой для Земли на несколько дней. С этого дня начинается новый 2-летний цикл Марса, и те, кто работал над собой, обретут внутренние опоры, необходимую энергию и силы для рывка вперед, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Гармоничные аспекты транзитных Солнца, Меркурия и Марса к Солнцу, рожденных под знаками стихии Воды, позволяют проще налаживать контакты и выстраивать общение, как на профессиональном, так и на личном поприще, а риски конфликтов заметно снижаются. Особенно яркий и позитивный период для Скорпионов, поскольку транзиты вышеперечисленных планет проходят по этому знаку.

До 10 ноября Меркурий, планета мышления и коммуникаций, перемещается по Скорпиону и благоприятствует сделкам купли-продажи, ближним и дальним поездкам, обучению и творческой деятельности, поиску информации. В этих областях везет всем, кто родился под знаками стихии Воды, но Скорпионы получают максимум позитивных результатов в этот период.

Хорошее время для создания собственных проектов и привлечения спонсоров, развития бизнеса, серьезных разговоров с высокопоставленными людьми. Застоявшиеся дела получают новый темп и выходят на новый уровень. Раки, Скорпионы и Рыбы становятся более серьезными, ответственными и готовыми прикладывать как умственные, так и коммуникативные усилия для достижения своих целей. Последняя неделя октября и первая декада ноября прекрасно подходят для анализа любой важной для вас информации, как по работе, так и в общении с близкими и родными людьми, решения спорных вопросов.

Причина большинства проблем – неправильный выбор, непродуманные действия и несбалансированные взаимоотношения. Но в ближайший месяц есть шанс исправить ошибки, определить, что именно для вас является полезным, а что отнимает силы. Особенно мощные дни до 10 ноября, когда многое становится на свои места, а окружающий мир подбрасывает приятные сюрпризы.

Оставшаяся часть благоприятного периода запомнится внушительными результатами, и во многом этому будет способствовать интуиция, кармическая память. Именно она поможет понять многие жизненные ситуации, разобраться с чувственными привязками, разобраться с тем, какие роли вы играете каждый день и как они сказываются на вашей жизни.

От природы в подсознании Раков, Скорпионов и Рыб есть все необходимые ресурсы для достижения любых целей, но включаются они только в том случае, если вы знаете, как оно работает, осознаете свои сильные и слабые стороны, свой натальный потенциал. Знакомство с личным гороскопом поможет найти баланс в жизни, разобраться со своим предназначением, найти ответы на самые волнующие вопросы, понять, как безболезненно проходить любые испытания.

В период активных энергий Скорпиона представители знаков стихии Воды смогут научиться управлять своим состоянием и контролировать свои эмоции, если всерьез этим займутся. Прекрасное время для личных трансформаций и улучшения качества жизни. Но в это время усиливается фантазия, легко потерять связь с реальностью, поэтому важно "заземляться", опираться на факты, подтвержденную информацию.

Это время, когда можно переписывать старые сценарии в своей голове, излечиваться от детских травм, чтобы жить свободно. Используйте период с 24 октября до 24 ноября наиболее эффективно – занимайтесь своим психическим здоровьем, познавайте себя, консультируйтесь у астрологов и психологов – результат превзойдет все ваши ожидания.

Солнце и Марс, образуя гармоничные связи с натальным Солнцем Раков, Скорпионов и Рыб, формируют подходящие условия для социальной интеграции, профессиональной реализации, совместной работе. Многие представители стихии Воды найдут для себя те сферы деятельности, где их ждут радость и деньги.

Важно помнить, что личностное развитие возможно, если человек понимает свое духовное предназначение, т.е. то, ради чего его душа пришла в этот мир. Но именно в ближайший месяц велика вероятность того, что пазл сложится и все останутся довольны друг другом. Придет осознание по наиболее важным вопросам, а сложные задачи неожиданно разрешатся в лучшую сторону.

Максимально откроются шансы для счастливых преобразований после лунного затмения 28 октября, поэтому начинайте решительно действовать не ранее чем 29 октября. К этому времени вы успеете накопить позитивную жизненную энергию, что позволит вам достигать задуманного уже в ноябре. Полностью раскрываются ваши таланты и способности, что позволяет быстро продвигаться по социальной лестнице. Не бойтесь действовать, и удача будет на вашей стороне!

В период движения Солнца и Марса по Скорпиону усиливается чутье к использованию подходящих ситуаций для достижения своих целей. Раки, Скорпионы и Рыбы легко сочетают возможности с реальными условиями, что делает представителей этих знаков Зодиака успешными как в предпринимательской деятельности, так и на существующем месте работы. Хорошее время для того, чтобы организовать новый проект, собственный бизнес. Важно использовать каждый день этого благоприятного для вас периода, и тогда сможете создать для себя прочный фундамент на ближайшие два года.

С одной стороны, гармоничные аспекты помогают легко добиваться желаемого, но с другой стороны - они расслабляют. Только те Раки, Скорпионы и Рыбы, которые способны активно и напряженно трудиться, занимать лидерские позиции, идти на обдуманный риск, мудро созидая свою жизнь, достигнут целей к концу ноября. Творческая личность, стремящаяся к самоутверждению, имеет все шансы на успех. Вселенная будет поддерживать каждый ваш шаг, если он не противоречит интересам окружающих людей.

Если кто-то из представителей знаков стихии Воды болеет, находится в процессе лечения, то он обязательно пойдет на поправку. Подходящее время для проведения медицинских процедур, хирургических операций, начала необходимого курса терапии. Гармоничные аспекты от активных мужских планет – Солнца и Марса, позволяют развивать Ракам, Скорпионам и Рыбам огромную жизненную силу.

Транзиты планет по Скорпиону дают шанс многим парам наладить свою семейную жизнь, а одиноким людям найти своего идеального партнера. Мужчины, родившиеся под знаком стихии Воды, становятся очень восприимчивыми в этот период, и женщины легко могут повлиять на их денежный доход через красоту и нежность. Внешняя привлекательность, ухоженность наполняет саму женщину, а также мужчину. Поэтому старайтесь быть красивой дома, а не только на работе, чтобы наполнять именно своего мужчину и свою семью. Энергия красоты толкает его на действия, на привлечение денег в вашу общую жизнь.

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