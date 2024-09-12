Все будет хорошо: известный астролог порадовал прогнозом на осень

Прислушиваясь к тому, что говорят политологи, в прогнозах которых сегодня нет недостатков, неплохо было бы и узнать мнение звезд на этот счет – чаще всего они оказываются правы.

О том, что ждет нас нынешней осенью, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Опасный август

Минул август, который в астрологии считается самым неприятным месяцем в году: в течение всей мировой истории в это время часто начинались новые войны или активизировались уже существующие военные конфликты. Нынешний август исключением не стал: с одной стороны, Украина успешно провела наступление на Курскую область, что показало силу и возможности нашей армии, которая, по словам президента, "способна удивлять". С другой – продолжается наступление русской армии в Донецкой области и обстановка там остается очень сложной, как, впрочем, и в тылу, который с конца августа враг интенсивно обстреливает. Но, если смотреть на космические процессы, которые будут происходить нынешней осенью, можно сказать, что главные испытания у нас еще впереди.

Негативное влияние затмений

Главные астрономические события нынешней осени – затмения: частичное лучное произойдет 18 сентября и кольцеобразное солнечное – 2 октября. Опасными могут быть не только собственно эти дни, но и коридор затмений – две недели между ними, а также аура каждого затмения – то есть, негативное влияние можно будет прочувствовать в течение нескольких дней до каждого затмения и нескольких дней после него. В такие периоды из-за возможности разнообразных критических ситуаций соблюдать осторожность необходимо в любое время, но в военный период – особенно. Так или иначе, но серьезное напряжение сохранится до начал ноября, после чего положение постепенно начнет налаживаться.

Марс в знаке падения

Однако не только затмения будут в это время определять нашу жизнь в целом и положение на фронте – в частности. В начале сентября Марс зашел в знак Рак, где пробудет до 5 ноября. В повседневной жизни такое положение "красной планеты" предполагает "выброс" лишней энергии и перевод ее из негативной плоскости в позитивную: можно заниматься спортом – даже очень активными его видами, делать ремонт, копать грядки – в общем, использовать "атомную энергию" в мирных целях. В плане военной стратегии Марс в знаке Рака не самый решительный, но в этом есть и положительная сторона: он никогда не идет напролом, а тщательно продумывает и просчитывает каждый свой поступок, а также его возможные последствия. Марс в Раке не идет на военные авантюры, он, делая "шаг вперед и два назад", движется интуитивно – при этом окружает врага или берет его в "клещи".

ВСУ еще удивят российскую власть

Если учесть, что в карте Украины в солнечное затмение 2 октября – плюс-минус два-три дня – Марс проходит асцендент натальной карты страны к Северному лунному узлу, пересекая при этом Южный лунный узел, можно говорить об отработке кармы: кому-то – причем на всех уровнях, вплоть до самого высокого – придется отвечать за грехи прошлого. Но, поскольку в то же время формируется трин к Плутону Украины, который стоит на вершине карты, ВСУ – возможно, не один раз – еще покажут себя, как это уже было в начале августа, сильно удивив российскую власть.

Когда солдаты вернутся домой

Скорее всего, насколько об этом можно судить по положению звезд и планет, после этого на фронте наступит затишье, а враг, потерявший приоритетное положение на многих его направлениях, будет склонен сесть за стол переговоров и подписать невыгодные для себя документы. Нельзя сказать, что этот процесс будет быстрым, но к середине января он должен закончиться – именно в это время наши солдаты постепенно начнут возвращаться домой. О победе – и восстановлении страны – можно будет говорить в мае 2025 года, когда серьезную роль в гороскопе Украины начнет играть планета успеха – Юпитер, а летом того же года, когда Юпитер и Солнце зайдут в 7-й – отвечающий на взаимодействие и сотрудничество – дом гороскопа Украины, велика вероятность подписания важных договоров, а когда они перейдут в 8-й дом, который отвечает за деньги, наша страна начнет – наконец-то! – получать репарации от России.

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