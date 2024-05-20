Юпитер в Близнецах 26 мая - 9 июля 2024 года: что нас ждет в это время

Транзит Юпитера по знаку Близнецы c 26.05.2024 по 09.06.2025 связан с улучшением качества образования, масштабированием собственной картины мира, расширением сознания и жизненной философии. Также способствует успеху в коммуникациях, защите диссертаций, получению виз и других документов за рубежом.

Планета Юпитер – самая большая и, после Сатурна, самая могущественная в нашей солнечной системе. Символически Юпитер представляет собой все доброе и милосердное в человеческой жизни. Влияние Юпитера на интеллектуальном плане направляет ум человека на заботы о том, чтобы жизнь его устроилась как можно лучше, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

26 мая в 02:15 по киевскому времени планета-благодетель – Юпитер, входит в знак Близнецы до 10 июня 00:03. Планета будет перемещаться по этому знаку без краткосрочных переходов в предыдущий или последующий, что является показателем стабильности по темам Юпитера.

Юпитер синтезирует информацию, а знак Близнецы её делит на определённые части, в связи с чем люди стремятся развиваться интеллектуально, изучать иностранные языки, путешествовать, раскрывать свой потенциал. Этот транзит подталкивает людей к глубоким размышлениям, побуждая получать новую информацию, духовно расти.

В Близнецах Юпитер имеет статус изгнания, т.е. в этом знаке планета масштабов имеет слабые возможности выйти за рамки обычного круга, людям трудно перейти к объему определенных знаний и информации. Социальные потрясения вполне возможны, но, задача каждого человека в этот период, даже через сложности, расширить свой кругозор. Поэтому такой транзит первое время вызывает чувство опустошения и подавленности. Слишком много разговоров, возможностей, идей, мнений, но все они не упорядочены, сложно найти хоть какие-то силы для дальнейших действий. Кто-то будет отчаянно сохранить свои давние традиции, но сопротивление и стремление к свободе слишком велико.

Знаком Близнецы управляет Меркурий, символизирует ученика, посредника, вестника. А Юпитер – планета высокой морали и традиций, наставничества и учительства. Задача Близнецов – понять суть слова "статус", от простого прийти к сложному. И Юпитер будет этому учить в ближайший год, однако, этот процесс очень непростой. Поскольку приходится перейти от количества к качеству, от поверхностных знаний к поиску смысла.

В знаке Близнецы Юпитер находится в изгнании по статусу, но это значит, что именно в мелочах, разговорах, контактах и работе с информацией в такой период, могут зарождаться важные и прогрессивные мысли, прекрасные перспективы. Главное, не "размениваться на мелочи", а их реально будет много, и все будут ярко блестеть и привлекать внимание.

Используйте транзит Юпитера по Близнецам, чтобы впитать больше информации, читайте, ведите переговоры, узнавайте мнения других людей, делитесь опытом. Чем больше альтернатив – тем лучше. Но есть и минус: не всем планам и идеям суждено воплотиться в реальность. Нужно расставить приоритеты и приложить много усилий, поэтому лучше остановиться максимум на двух главных целях.

Юпитер – планета удачи, благосостояния, оптимизма и возможностей. И новый транзит Юпитера всегда вдохновляет. Это всегда новые цели, новые шансы, дороги и перспективы. С одной стороны, люди думают, что все дается легко, поэтому фокусируются на изобилии, известности, влиятельности. Но, поскольку у Юпитера в Близнецах статус изгнания, то разочарования могут очень сильно травмировать психику.

Лучше всего в период транзита Юпитера по Близнецам развиваться духовно, изучать вопросы философии, законы мироздания. Если вы уже в почтенном возрасте и вам есть то, что можно передать людям – вещайте, станьте учителем, читайте лекции, создавайте курсы, пишите статьи в социальных сетях!

Перемещаясь по Близнецам, Юпитер и Плутон образуют аспект соединения 31 мая, его действие расширяется до плюс/минус 5 дней. События этого периода определяют социальные векторы на ближайшие 12 лет. Дети, рожденные в конце мая – начале июня, станут счастливыми обладателями "аспектом миллионера" в натальной карте.

Транзит Юпитера по Близнецам – это проверка на авторитет. Поддержание хорошей репутации является ключевым условием социального успеха и материальной стабильности. В худшем случае, выплывут все комплексы в общественном проявлении. Вряд ли, удастся что-то утаить в этот период. Удача сопутствует людям, которые используют компромат в собственных интересах. А также пиарщикам, рекламным агентам и всем, кто работает в сфере логистики и перевозок.

Наиболее благоприятен транзит Юпитера по Близнецам для все, кто имеет личные планеты (Луна, Солнце, Меркурий, Венера, Марс) в знаках воздушной стихии – в Близнецах, Весах и Водолее. Узнать особенности своей натальной карты вы можете на консультации у астролога. То, что произойдет в мире и жизни каждого отдельного человека в конце мая – начале июня 2024, будет развиваться и приносить видимые результаты в первой половине 2033 года, а потом во второй половине 2036 года.

В период транзита Юпитера по Близнецам оживится деятельность, связанная с коммуникациями и обменом студентами между ВУЗами разных стран, туристическим бизнесом, СМИ, логистикой. Произойдут перемены в издательском бизнесе, а новые образовательные программы, издания и информационные проекты, могут получить удачный старт в это время. Отличное время, чтобы запустить свою онлайн-школу, создать сайт. Или же поехать на учебу за рубеж, подать документы на получение визы, пройти курсы повышения квалификации.

Перемещаясь по Близнецам, Юпитер, планета, которая все приумножает и расширят, включает "ось катастроф". В 10 градусе Стрельца светит звезда Антарес, а в оппозиции к ней, в 10 градусе Близнецов, находится звезда Альдебаран. Эта напряженная ось называется "ось катастроф". Юпитер будет в этих градусах с 4 по 9 июля 2024 года. На самом деле, есть о чем задуматься. Предыдущий транзит Юпитера по Близнецам был в период с 12.06.12 по 26.06.13 и акцентировал эту ось с 13 по 19 марта 2013.

В период с 4 по 9 июля 2024 нельзя принимать спонтанные, опрометчивые решения. Люди, у которых один из основных элементов гороскопа – Солнце, Луна, Меркурий, Венера или Марс, с большей долей вероятности испытают потрясения по серам жизни, которые соответствуют планете. С точки зрения природных явлений, данный период ещё более обостряет формирование тайфунов и ураганов, количество которых уже превысило самые высокие показатели за историю наблюдений. Также возможны техногенные катастрофы, в которых задействован человеческий фактор. Только осознанное спокойствие и размеренность действий спасут ситуацию. Ни в коем случае нельзя попадать под всеобщую эмоциональную волну паники или продавливать свои решения силой.

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