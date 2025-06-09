Юпитер в Раке с 10 июня 2025 до 30 июня 2026 года: три знака Зодиака, которых ждет удача в этот период

Юпитер в Раке с 10 июня 2025 до 30 июня 2026 года / © Credits

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10 июня в 00:02 (gmt+3), Юпитер входит в знак Рака, где имеет статус экзальтации. Здесь его энергия раскрывается в полной мере, принося изобилие, эмоциональное насыщение и семейное благополучие. Это одно из самых мощных астрологических событий текущего года, которое затронет, прежде всего, представителей знаков стихии Воды (Рак, Скорпион, Рыбы), рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Юпитер в Раке учит нас, что истинное счастье начинается внутри, в том месте, где мы чувствуем себя защищенными и любимыми. Это время обретения опоры, доверия и внутренней силы, способной менять жизнь к лучшему.

Транзит открывает важные процессы, связанные с предками, родовой энергией и традициями. Углубляется интерес к истории семьи, а внутренние изменения могут привести к осознанию своего истинного предназначения. Это идеальный период для работы с родовыми практиками, восстановления семейных отношений и укрепления корней.

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Согласно мифологии, когда Юпитер (Зевс) появился на свет, его судьба была предрешена — быть уничтоженным, как и его братья, проглоченные безжалостным отцом, Сатурном, который боялся, что дети свергнут его, и потому пожирал их сразу после рождения.

Мать Зевса-Юпитера — Рея, понимала, что, если Юпитер выживет, он станет тем, кто изменит мир. Она спасла младенца Юпитера, спрятав его на острове Крит, а вместо него дала Сатурну камень, завернутый в пелёнки, который он и проглотил.

Когда Юпитер вырос, он решил свергнуть отца. И, разрывая небо молнией, объявил начало эпохи богов. Удары его гнева сотрясали землю, вызволяя братьев из глубины Сатурна, пробуждая новую силу, которая заставила его извергнуть проглоченных ранее братьев и сестёр. Вместе они начали войну против Титанов. После десятилетней битвы Юпитер победил и стал владыкой Олимпа.

Юпитер — планета высоких моральных принципов и традиций, источник процветания и знаний. Он учит нас искать величие в себе и стремиться к большим целям. Юпитер считается защитником справедливости, но также известен своей страстью — мифы рассказывают о его многочисленных любовных приключениях и трансформациях в различных существ ради достижения целей.

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Юпитер связан с философией, законами, образованием и духовностью. Знак Зодиака Рак управляется Луной, знак корней, семьи и памяти. Это архетип великой Матери, которая раскрывает объятия, когда весь мир становится холодным. В мифологии связана с Герой — богиней брака, семьи и материнства. А Юпитер в Раке — это образ старшего, мудрого Учителя в роду, который хранит хроники семьи и передаёт знание о настоящих ценностях.

Транзит Юпитера (Зевса) по Раку символизирует его приход в храм Геры, где мужская и женская силы соединяются в благословении семьи, нации, рода, традиций. Это время, когда счастье и благосостояние приходит в дом, а жизнь приобретает четкие ориентиры. И, прежде всего, представители знаков стихии воды это ощутят.

Для Раков, Скорпионов и Рыб — это время, когда Вселенная будто сама открывает двери, но именно им самим решать, войти ли в них.

РАК — главный герой ближайших 12 месяцев

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Для Раков этот период станет одним из самых удачных за последние годы. Юпитер в Раке принесет вам процветание, везение, любовь и достаток. Как будто само небо склоняется ближе, чтобы услышать ваши желания. Все, что связано с вашей личностью, жизненным направлением, телом, голосом, историей, выходит в центр внимания.

Период транзита Юпитера по Раку — отличное время для начинаний, переезда, улучшения жилищных условий и укрепления связей с близкими. в вашем знаке принесет расширение возможностей, удачу в личных и семейных делах, укрепление внутренней уверенности.

Что делать:

Начните что-то новое: проект, дело, путь. Это ваш личный Новый год!

Не бойтесь заявить о себе, даже если раньше было страшно.

Заботьтесь о теле и душе: ваш рост начинается с любви к себе.

Ищите наставников и сами становись опорой для других.

Совет: не растворяйтесь в эмоциях — стройте опору внутри. Мир будет поддерживать того, кто верен себе.

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СКОРПИОН — духовный рост и переоценка ценностей

Юпитер формирует гармоничный аспект к Солнцу в Скорпионе, который обеспечивает прекрасную почву для роста через веру, знания, дальние горизонты и внутренние открытия. Это отличный год для переезда, обучения, путешествий или духовной трансформации. В ближайшие 12 месяцев легче достичь популярности, если это актуально.

Транзит принесет хорошие возможности для карьерного и материального роста, в том числе через сферу зарубежья и взаимодействие с иностранцами. Это время, когда можно разрешить давние эмоциональные вопросы, обрести внутреннюю силу и заложить фундамент для будущего успеха.

Что делать:

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Учитесь. В прямом или метафорическом смысле: книги, курсы, мастера, духовные поиски.

Планируйте важные поездки: дорога даст ответы.

Расширяйте кругозор — вы сможете видеть больше, чем прежде.

Поделитесь своими знаниями с другими — ваша проницательность позволяет видеть истину.

Совет: выйдите за границы привычного. Доверяйте опыту, даже если он сначала кажется пугающим.

РЫБЫ — в потоке вдохновения и любви

Представителям знака Рыбы этот транзит откроет новые горизонты, принесет творческий подъем, удачу в обучении, путешествиях и духовном развитии. Возможны важные знакомства, которые помогут раскрыть ваш потенциал, укрепить веру в себя и реализовать свою мечту.

Юпитер является вторым управителем знака Рыбы, и сейчас планета идет по знаку, который формирует гармоничный аспект к натальному Солнцу, который очень обнадеживает. Это отличное время для саморазвития, эмоционального и личного расцвета. Если давно планировали создать обучающие курсы — время пришло! Также открываются благоприятные возможности для улучшения жилищных условий, покупки или строительства дома, а также создания пространства, где можно чувствовать себя комфортно и защищенно.

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Что делать:

Любите. Ваша личная жизнь может расцвести, особенно если вы открыты для этого.

Создавайте: искусство, музыка, текст, проект — ваша муза рядом.

Уделите внимание детям, внутреннему ребенку, радости.

Позвольте себе быть счастливым человеком. Просто так. Без повода.

Совет: не только мечтайте, но и действуйте. Все получится, если вы не растворитесь в сомнениях.

Период «петли причин и следствий» Юпитера начнется 17 августа 2025 и закончится 10 июня 2026 года. Ключевые периоды:

Петля Юпитера начинается 17 августа 2025 в 16⁰ Рака в соединении с неподвижной звездой первой величины Канопус. Стационарно-ретроградный Юпитер с 8 по 14 ноября 2025 в 26⁰ Рака в соединении с неподвижной звездой первой величины Процион. Юпитер ретроградный с 15 ноября 2025 по 6 марта 2026. Юпитер стационарный с разворотом в директное движение — с 7 по 14 марта в 16⁰ Рака в соединении с неподвижной звездой первой величины Канопус. Директное движение Юпитера начнется с 15 марта 2026 года. Завершение петли ретроградности произойдет 10 июня 2026 в 26 ⁰ Рака в соединении с неподвижной звездой первой величины Процион.

В вышеперечисленные энергетические даты и периоды петли ретроградности Юпитера приходит осознание уроков и возможностей, которые дает эта планета.

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