Юпитер в Тельце 16 мая 2023-го - 26 мая 2024-го: что нас ждет в это время

16 мая 2023-го в 20:20 начнется транзит Юпитера по знаку Тельца, который продолжится до 26 мая 2024 года 01:15 по киевскому времени.

Год создания материальной базы, стабилизации экономики, укрепления фундамента, оформления идей в реальные формы. Вопросы денег, работы, имущества, землевладения и других ресурсов, выйдут на первый план, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Телец – второй знак Зодиака, относится к стихии Земли, характеризуется терпением, выносливостью, физической силой. Здесь нет импульсивности и скорости, присущей предыдущему знаку – огненному Овну. Некоторая пассивность и консерватизм добродушного Тельца мешает в достижении высоких жизненных целей. Но в этот раз, когда Уран и Юпитер вместе перемещаются по Тельцу, энергии планет заставят отказаться от устаревших убеждений и выйти за рамки привычного.

В ближайшие 12 месяцев потребуется новый подход к деньгам и реализации себя в профессиональной сфере. Старые методы не сработают и приведут к ухудшению положения на работе и в материальных делах. Аспект соединения Юпитера и Урана произойдет в апреле 2024 года. К этому моменту придется отказаться от старой действительности и перейти к новой реальности через кризисные ситуации, после которых последуют обновления на всех уровнях.

Юпитер в Тельце 2023-2024 дает необычайные возможности для развития. Увеличение доходов происходит от внедрения новых методов, поддержки с неожиданной стороны, часто от друзей и единомышленников. Пришло время отказаться от традиционных форм ведения дел. Успеха достигнут те, кто не боится быть оригинальным, кто проявляет изобретательность и стремится объединять людей.

Время реформ и новых политических взглядов против старого и бесперспективного. Интерес к прогрессивным формам организации труда и сила позитивного мышления, посодействует преобразованиям в мировоззрении, относительно материальных вопросов и партнерских отношений. Однако в этот период чувство неопределённости и осознание неизбежных скорых перемен переносится многими людьми с большим трудом.

Юпитер в Тельце затронет материальные интересы, юридические и правовые аспекты владения и управления ресурсами. Это период финансовых споров и конфликтов в борьбе за природные богатства и территории. Однако житейская мудрость и практичность должна вытеснить агрессию и разрушение в текущих процессах изменения структуры мироустройства.

В каждом знаке Зодиака Юпитер находится около года. Перемещаясь по знакам, Юпитер усиливает и масштабирует его качества. В 2022 году – начале 2023-го планета находилась в воинственном Овне. Транзит Юпитера по земному Тельцу расширит стремление к миру, стабильности и безопасности.

Отрицательные характеристики Тельца, которые усилит Юпитер, – это чувство собственничества, ревность, жажда накопительства, которая может перерасти в патологическую жадность. Необходимо подавлять в себе подобные качества, т.к. они не приведут ни к чему хорошему и могут даже разрушить существующий жизненный фундамент.

В ближайший год работать нужно будет много, но важно помнить о том, что упорство и трудолюбие должно быть подкреплено новыми методиками и подходами, иначе велик риск на первом же шаге и застрять. Благоприятный период для инвестиций в бизнес, недвижимость, землю, зарубежные проекты, а также в те направления деятельности, целью которых является сохранение красоты и здоровья.

Юпитер – это газовый гигант, один из самых ярких объектов в нашем небе и самая большая планета в Солнечной системе. Цикл Юпитера - 12 лет, планета влияет на социальную реализацию и процессы с этим связанные. Предыдущий транзит планеты по Тельцу был в период с 5 июня 2011-го до 12 июня 2012 года. Для многих это был год возвышения, обогащения, жизненного комфорта. Телец - один из самых спокойных и гармоничных знаков Зодиака, а Юпитер в этом знаке можно представить как рог изобилия.

В апреле 2024 года соединение Юпитера и Урана в Тельце, в предыдущие разы такой же аспект был в мае 1858-го (заключен русско-китайский Айгунский договор) и в мае 1941-го (создание полномасштабного военного альянса между Великобританией и США). Весна 2024 года принесет важные исторические события в истории человечества, вероятно, связанные не с потрясениями, а с воодушевлением и верой в светлое будущее для цивилизованного мира.

Украина находится под покровительством Тельца, поэтому ингрессия Юпитера в этот знак окажет положительное влияние на нашу страну. Финансовый успех и благополучие во многом зависит от способности и готовности приспосабливаться к переменам. Работа в коллективах, осваивание новых современных профессий, сотрудничество и связи с иностранными партнерами способствуют реализации целей и хорошим заработкам.

Тельцам, Девам и Козерогам больше всего повезет в период Юпитера по Тельцу, особенно рожденным в первой декаде зодиакального месяца. Все дела, касающиеся любви и брака, имущества, денег, станут более тесными и стабильными. Активизируется творческая сила, вы сможете достичь признания и получите поощрение за свои старания и добросовестный труд. Профессиональный или деловой подъем произойдет намного легче, чем в другие периоды. Благоприятный период для денежных оборотов, продажи и покупок, финансовых сделок и денежных инвестиций. Благоприятный период для командировок, ответственных выступлений, переговоров. Используйте их также для заключения сделок, договоров, подписания важных бумаг, улаживания юридических формальностей, для открытия новых предприятий или реорганизации старых.

Транзит Юпитера по Тельцу бывает раз в 12 лет, поэтому представителям этого знака Зодиака следует использовать его максимально. Он дает важный период прогресса в личной жизни и профессиональных делах. Прекрасный период для самообразования, повышения квалификации. Участие в общественно-политической жизни в течение ближайших 12 месяцев в дальнейшем поможет вам в решении важнейших вопросов, укреплению репутации, обретения желаемого социального статуса.

Девам и Козерогам необходимо быть в тонусе и ни в коем случае не расслабляться! Хотя гармоничный аспект от транзитного Юпитера к натальному Солнцу порой дает беззаботность и нежелание работать, что может привести к потере позитивных возможностей и новых перспектив.

Скорпионы будут находиться в условиях, требующих делать серьезный выбор, причем неоднократно. Вся социальная среда как будто бы испытывает представителей этого знака Зодиака. Вы осознаете, что где-то далеко больше возможностей. Жизнь заставляет "пускать корни" в другом месте: это может быть другой район, город или страна. Разумный риск приветствуется, но меру нужно знать. Вас может увлечь новое дело, бизнес-проект, обучающий курс, романтическая связь или что-то другое, но сумейте вовремя остановиться. Благотворны деловые и коммерческие контакты с иностранными гражданами и фирмами. Вы можете получить достаточно заметную прибыль, возможность распоряжаться крупными суммами. Однако избегайте перерасхода бюджета: склонность к крупным тратам возрастает.

Львы и Водолеи столкнуться с препятствиями, неким сопротивлением со стороны окружающего мира. Часто это происходит из-за ошибочной концентрации всех сил на том, что уже не имеет значения, что устарело и требует серьезных преобразований. Чувство собственной значимости может превышать реальные пределы, что становится причиной столкновений. Необдуманность поступков, неуместное тщеславие и неудержимая воля к осуществлению намерений будут способствовать трениям и проблемам на службе и в бизнесе. Тем не менее ресурсов и энергии достаточно для борьбы, главное, чтобы ваши планы не шли в разрез с интересами окружающих людей и законом. Изучайте иностранные языки, культуры, традиции, религии других стран – это поможет снизить градус напряжения.

Транзит Юпитера по знаку Тельца, в целом, можно считать благоприятным, он способствует определенности в финансовой сфере, повышению витальности организма (не приживутся новые локдауны и пандемии в ближайший год), социальному спокойствию граждан.

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