Юпитер во Льве с 30 июня 2026 до 26 июля 2027 года: что нас ждет в это время

Юпитер во Льве с 30 июня 2026 до 26 июля 2027 года / © Associated Press

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И в завершение месяца — ещё одна мощная кульминация. 30 июня в 02:57 происходит полнолуние в 9° Козерога, что усиливает эффект от нового транзита, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

С 30 июня 08:52 (gmt+3) Юпитер входит в знак Льва и делает более заметными темы творчества, самовыражения и личной силы. Но вместе с подъёмом усиливаются и тени Льва: стремление к признанию может перерасти в зависимость от внешней оценки, а любовь к масштабу — в расточительность. Эмоции становятся ярче, и события переживаются сильнее, чем обычно. На коллективном уровне возрастает роль культуры и лидеров, и именно в такие периоды рождаются работы, которые позже называют шедеврами своего времени.

Юпитер — планета роста, расширения, удачи и смысла. Всё, к чему он прикасается, становится больше, значительнее, щедрее. Он масштабирует все то, что уже есть, и открывает двери туда, куда обычный ход событий не пускает.

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Лев — это принцип самовыражения. Знак сердца, творчества, лидерства, детей и радости. Лев правит тем, что идёт из центра вашей личности — вашей уникальностью, вашим даром, вашим желанием быть замеченным и признанным.

Когда Юпитер входит во Льва, он начинает увеличивать всё, что связано с Львом:

творческий потенциал и его реализацию

желание признания и лидерства

радость, игру, щедрость

романтику и любовные связи

отношения с детьми

уверенность в себе и право занимать место в социуме

Лев и Юпитер встречаются как два щедрых правителя, каждый из которых привык мыслить широко и действовать смело. Один приносит огонь сердца и стремление к яркому проявлению, другой — размах, смысл и уверенность в том, что возможности всегда больше, чем кажется. Вместе они создают пространство, где нет места мелочам, и где любая искра таланта получает шанс стать пламенем.

Юпитер во Льве — один из самых мощных транзитов для всего, что связано с творческой самореализацией. Художники, писатели, музыканты, режиссёры, педагоги, ораторы — все, кто работает через личный дар — получают в эти два года особый ветер в спину.

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Понятие творчества в данном контексте гораздо шире привычного. Речь идёт не только об искусстве, а о любой деятельности, в которую вы вкладываете личное видение, голос и энергию. Предприниматель, создающий бренд с характером, по сути, тоже творит. Учитель, который ведёт урок через вдохновение, действует из того же источника.

Юпитер во Льве подчёркивает, что пришло время расширять свои горизонты, действовать решительнее и выходить из привычных рамок. Повседневность перестаёт быть тесной, а огненная энергия транзита поднимает внутренний занавес и приглашает выйти на собственную сцену. Лев приносит в этот период тепло сердца, творческую дерзость и живую силу созидания. В такие месяцы любое подлинное движение из глубины становится точкой роста, а внутренняя решимость превращается в тихий, уверенный жест уважения к себе.

Юпитер во Льве создаёт условия, при которых те, кто готов взять на себя роль лидера, получают для этого все возможности. Это период, в который люди, долго работавшие в тени, выходят под свет прожекторов. Проекты, созревавшие годами, наконец получают аудиторию. Признание, казавшееся недостижимым, приходит — иногда неожиданно и сразу.

Юпитер расширяет то, на что направлен Лев. А Лев направлен на право занимать место и быть замеченным. Оба архетипа — Юпитер и Лев — связаны с благом, достатком, покровительством. Не из расчёта, а из переизбытка. Лев даёт потому, что у него много. Юпитер даёт потому, что верит: чем больше отдаёшь — тем больше возвращается.

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В эти два года щедрость будет вознаграждаться. Не в смысле «сделал добро — получил обратно в тот же день». А в смысле того, что открытость, великодушие и готовность делиться своим даром с миром создают поле, из которого вырастают возможности.

Юпитер во Льве расширяет сердечную сферу, делая романтические чувства глубже, отношения — насыщеннее, а желание любить и быть любимым — особенно ярким. Его огненная энергия пробуждает тепло и готовность открываться другому так, как раньше не получалось.

Для тех, кто в поиске, это один из самых благоприятных периодов для встречи человека, который действительно важен. Дело не в обещаниях небес, а в том, что сердце, став шире и теплее, начинает излучать по‑другому — и притягивает тех, кто откликается на этот свет.

Тем, кто уже в паре, транзит помогает вернуть в отношения игру, лёгкость, радость и то самое искреннее восхищение друг другом, которое делает союз живым.

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Пятый дом, которым управляет Лев и Юпитер в этом знаке часто совпадает с рождением детей, с новым витком в отношениях с ними, с расцветом педагогических и воспитательных проектов.

На коллективном уровне — это период, когда молодёжь получает голос и влияние. Когда молодые таланты выходят на авансцену.

Лев в теневом выражении проявляется через эго, которое требует постоянного подтверждения, через склонность к избыточности. Появляется высокомерие, тяга к восхищению, и Юпитер способен раздувать эти импульсы до размеров, с которыми становится трудно справляться. Жажда признания превращается в зависимость от аплодисментов, а уверенность в себе — в неспособность слышать обратную связь.

Юпитер и Лев оба тяготеют к масштабу, любят размах и праздник, поэтому вместе могут провоцировать расточительность — в деньгах, энергии, обещаниях. Грандиозные планы, обязательства, которые трудно выполнить, трата ресурсов на эффект вместо содержания — реальные риски этого периода.

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Есть и другая сторона — склонность к драматизации. Лев переживает всё ярко и глубоко, а Юпитер усиливает эмоциональный масштаб. Небольшое разочарование может восприниматься как трагедия, маленькая победа — как триумф. Это делает жизнь насыщенной, но иногда мешает видеть происходящее в реальных пропорциях.

Юпитер расширяет всё, что связано с внутренним огнём, талантом и правом занимать своё место, поэтому идеи, проекты, отношения и любые проявления индивидуальности получают дополнительный импульс.

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