Заслуженный успех наконец-то придет к четырем знакам китайского зодиака: кому повезет 22 октября

Китайский гороскоп / © AP

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Четверг, 22 октября, может принести долгожданные результаты четырём знакам китайского зодиака. Речь идёт о Драконе, Крысе, Быке и Обезьяне, для которых предыдущие усилия, наконец, могут принести результат.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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Согласно китайскому календарю, 22 октября 2026 года приходится на День Опасности и проходит под влиянием Земляной Змеи. Такой период считается не самым благоприятным для новых начинаний, однако может продемонстрировать результаты работы, проделанной ранее.

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Дракон

Для Драконов главной темой дня могут стать отношения с близким человеком. Попытки откровенно поговорить поначалу могут встретить сопротивление или раздражение.

Однако настойчивость способна изменить ситуацию. Искренний разговор поможет другому человеку раскрыться и выразить то, что накопилось за долгое время. В итоге это может стать шагом к примирению и восстановлению взаимопонимания.

Крыса

Крысы могут получить шанс восстановить доверие в важных для них отношениях. Речь идет об отношениях с человеком, который ранее причинил боль, но долгое время не признавал своей ответственности.

22 октября ситуация может сдвинуться с мертвой точки. Обычный звонок или сообщение могут стать началом откровенного разговора. Именно время и силы, которые Крысы ранее вкладывали в эти отношения, могут помочь достичь взаимопонимания.

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Бык

Для Тельцов успех будет зависеть прежде всего от внутренних перемен. Предварительная работа над собой, разговоры с близкими и попытки научиться устанавливать личные границы могут наконец принести ощутимый результат.

Представителям этого знака будет легче сохранять спокойствие в общении с человеком, который раньше мог оказывать на них давление. Они могут осознать, что стали эмоционально сильнее и больше не реагируют на привычные раздражители так, как раньше.

Обезьяна

Обезьянам стоит обратить внимание на романтические отношения. Если в последнее время между партнерами возникла эмоциональная дистанция, 22 октября может стать днём важного разговора.

Вместо того чтобы уходить от неудобной темы, представителям этого знака советуют задавать вопросы и внимательно слушать ответы. Мягкость и готовность говорить о чувствах могут помочь вернуть близость в отношения.

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Напомним, астрологи предупредили, что 22 октября 2026 года — день, когда всё, что мы сделали, — и, в особенности, чего не сделали, — со временем возвращается к нам и требует завершения.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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