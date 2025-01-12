"Живой Нострадамус" выдает ужасные предупреждения о 2025 году: одно из его пророчеств уже сбылось

Атос Саломе, бразильский "пророк", которого называют "Живым Нострадамусом", рассказал о своих прогнозах на 2025 год.

Бразильский мистик и экстрасенс Атос Саломе, известный как "Живой Нострадамус", обратил на себя внимание после того, как его предсказание о лесных пожарах в Калифорнии свершилось.

Об этом сообщает The Daily Star.

Предыдущие прогнозы "Живого Нострадамуса"

Атос Саломе, бразильский "пророк", которого называют "Живым Нострадамусом", ранее утверждал, что якобы предусмотрел Covid-19, смерть королевы Елизаветы II, а также вторжение России в Украину.

Пожары в Калифорнии

Теперь стало известно, что он еще в 2023 году предусмотрел, что разрушительные пожары опустошат Калифорнию.

Атос оказался на неделю позади своего прогноза, сначала предполагая, что пожары возникнут в 2024 году, а не через семь дней в 2025 году.

"В интервью, проведенных в частности в начале декабря 2023 года, я предусмотрел, что с 2024 года мир будет наблюдать резкий рост глобальных катастроф, связанных с пожарами. Я прямо указал на Калифорнию, что означало, что условия для этих событий были и их результаты будут катастрофическими", – говорит "Живой Нострадамус".

Саломе утверждает, что во время своего прогноза лесных пожаров в Лос-Анджелесе прямо указал на Калифорнию, что означало, что условия для этих событий медленно создавались, а теперь они приняли опасный поворот.

Атос Саломе / Фото: Фото из открытых источников

"Пророчество" на 2025 год

Атос утверждает, что во второй половине 2025 года мир столкнется с новыми испытаниями, которые изменят экономику и технологии.

"Если, не дай Бог, мои видения сбудутся, будущее должно быть более неприятным. В 2025 году я также указал на определенные события, связанные с экономикой и технологиями, которые могут радикально изменить жизнь человечества. Заметьте, что недавние пожары в Калифорнии стали серьезным тревожным сигналом по изменению климата и планам уменьшения риска стихийных бедствий", – говорит "Живой Нострадамус".

В конце 2024 года Атос говорил, что в новом, 2025 году, правда об инопланетянах будет раскрыта.

По его мнению, признание потусторонних форм жизни спровоцирует духовную революцию.

Атос добавил: "Все религии, а также философские системы окажутся в беспрецедентном положении, когда им придется справиться с новыми условиями".

Кроме того, он прогнозирует резкие экономические изменения и прорывы в технологиях, которые радикально отразятся на жизни людей.

Скептики утверждают, что его "пророчества" достаточно расплывчаты, чтобы соответствовать любому сценарию.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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