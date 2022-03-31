Жизнь каких знаков Зодиака изменится кардинальным образом в апреле-2022

Но так уж устроена жизнь, что после негатива обязательно должен прийти позитив, и благоприятные перемены не заставят себя долго ждать.

Жизнь каких знаков Зодиака в нынешнем апреле изменится кардинальным образом? Об этом рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки полностью сменят круг своего общения. Процесс "освобождения" от старых друзей и приятелей представители знака начали больше года назад, под разными предлогами безжалостно вычеркивая тех, с кем общались долгие годы. Теперь же, оказавшись в вынужденной эмиграции, они и вовсе перестанут общаться даже с теми, с кем еще сохранили хоть какие-то отношения, переключившись на тех, кто окружает их в новой жизни. И это правильно, поскольку в новых реалиях от людей, которые ориентируются в окружающей ситуации, будет гораздо больше пользы, чем от тех, кого они, образно говоря, оставили позади.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – особенно те из них, кто в ходе военных действий остался без крыши над головой – должны быть готовы к тому, что – как ни удивительно это для них сейчас прозвучит – смогут значительно улучшить свои жилищные условия. Пока трудно сказать, каким именно способом они это сделают: одни получат компенсацию за разрушенные квадратные метры, купив на эти деньги дом или квартиру у моря, другие – въедут в квартиру в только что отстроенном, новом и современном, доме. А истоки этих приятных для представителей знака событий будут находиться именно в нынешнем апреле, поэтому так важно вовремя заняться оформлением необходимых для светлого будущего документов.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги – как и многие в это время – сменят места жительства, уехав в дальние страны: причем чем дальше от дома они окажутся, тем лучше будут себя чувствовать – как в физическом, так и в моральном плане. В отличие от представителей других знаков Зодиака, мечтающих вернуться домой, они – люди практичные и обстоятельные, поэтому будут обустраиваться в других странах всерьез и надолго. Поскольку они являются редкостными трудоголиками, которым будет рад любой работодатель, недостатка в работе у представителей знака точно не будет, поэтому захотят ли после нормализации обстановки возвращаться домой, большой вопрос.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – едва ли не единственный знак, который в нынешнее – военное – время не только ничего не потеряют, но и, наоборот, приобретут, причем немало. Им удастся нащупать такое бизнес-направление, которое станет – в буквальном смысле слова – золотой жилой. К счастью, это не будет подпадать под формулу "кому война, а кому мать родна", поскольку большую часть доходов представители знака будут отдавать на волонтерство и благотворительность, что окажется делом богоугодным. Вполне возможно, что и по окончании военных действий именно это занятие станет для Рыб важным и бюджетообразующим.

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