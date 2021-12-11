Зима 2021: рекомендации астролога на 12-14 декабря

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в воскресенье, понедельник и вторник.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Две планеты солнечной системы меняют знак своего пребывания: Меркурий входит в чопорный и расчетливый знак Козерога, а Марс – во взбалмошный, но открытый и доверчивый знак Стрельца.

Каким образом это отразится на нас? Меркурий в Козероге вернет нас от витания в облаках на грешную землю, заставив решать вопросы, связанные с профессией, карьерой и финансами. На работе желательно заниматься только делом, отказавшись от бессмысленных занятий и пустой болтовни. Вообще, общаться в это время мы будем только по делу, а откровенничать и делиться секретами никто не станет.

Марс в Стрельце вырвется наконец на свободу – покровитель знака, всесильный Юпитер, даст ему такую возможность. Это время наполеоновских планов, когда можно замахиваться на многое – и почти всего запланированного удастся достичь, поскольку Марс – это еще и прилив энергии, которая позволит свернуть горы.

В это время также можно – и нужно – создавать совместные предприятия, да и просто сотрудничать с иностранными партнерами, а результатом такой деятельности станет приток валюты, которой необходимо распорядиться практично и с умом, а также с оглядкой на перспективу. Хорошее время для начала избирательной компании, проведения митингов и публичных дискуссий. Главное, во всем знать меру – не браться за все дела без разбора, экономно расходовать силы.

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