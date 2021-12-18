Зима 2021: рекомендации астролога на 19 декабря

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в воскресенье.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

В полнолуние Венера разворачивается и до 29 января следующего, 2022, года уходит в ретродвижение. Прежде всего это не лучшим образом скажется на внутрисемейных отношениях – ретроградность Венеры приводит к проблемам между партнерами – как в семейной, так и в личной жизни: может резко увеличиться количество ссор, конфликтов и, как следствие, разводов.

Впрочем, попятное движение планеты любви и красоты является и хорошей новостью, особенно для тех, чья профессия связана с творчеством. В этот период будет появляться масса перспективных идей, к которым к тому же приложится серьезный креативный потенциал, так что останется только действовать.

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