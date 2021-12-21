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Зима 2021: рекомендации астролога на 22 декабря

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Зима 2021: рекомендации астролога на 22 декабря

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Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в среду. 

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок. 

Солнце заходит в знак Козерога – во владения дисциплинирующего и ограничивающего нашу жизнь и деятельность Сатурна. Успех ждет только тех, кто будет планировать все свои действия заранее и, приступая к работе, четко следовать каждому пункту плана – не отставать, не забегать вперед и не перепрыгивать через несколько "ступенек".

Самыми востребованными качествами – правда, только на время – станут исполнительность, дисциплинированность, сдержанность, аскетизм, соблюдение правил и уважение к власти – от самой высокой до самой низкой ее ветви. 

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