Зима 2021: рекомендации астролога на 8-9 декабря

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в среду и четверг.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Квадратура между Марсом и Юпитером, которая осложнится прохождением транзитной Луны по знаку Водолея, может стать триггером как для политических, так и природных катаклизмов. Велика вероятность напряженности в общественной жизни, которая – в самом крайнем случае – может довести до государственного переворота, а также ураганов, землетрясений и наводнений.

Причиной техногенных катастроф, коль скоро они случатся – с большой долей вероятности – станет пресловутый человеческий фактор. В отношениях между людьми необходимо проявлять максимальную осторожность: сказанное сгоряча обидное слово может привести к разрушению отношений, которые выстраивались не один год.

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