Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Зима 2021: рекомендации астролога на 8-9 декабря

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зима 2021: рекомендации астролога на 8-9 декабря

Credits

Астролог рассказала, к чему нам нужно готовиться в среду и четверг. 

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок. 

Квадратура между Марсом и Юпитером, которая осложнится прохождением транзитной Луны по знаку Водолея, может стать триггером как для политических, так и природных катаклизмов. Велика вероятность напряженности в общественной жизни, которая – в самом крайнем случае – может довести до государственного переворота, а также ураганов, землетрясений и наводнений.

Причиной техногенных катастроф, коль скоро они случатся – с большой долей вероятности – станет пресловутый человеческий фактор. В отношениях между людьми необходимо проявлять максимальную осторожность: сказанное сгоряча обидное слово может привести к разрушению отношений, которые выстраивались не один год. 

Читайте также: 

Следующая публикация