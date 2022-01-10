Зима 2022: рекомендации астролога на 11 января

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться во вторник.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Луна проходит соединение с Ураном, где создает напряженный аспект к связке Меркурий-Сатурн: необходимо внимательно относиться к любым деталям, какими бы мелкими и незначительными они ни казались – опечатка в проекте или ошибка в расчетах может очень дорого стоить – как в прямом, так и в переносном смысле.

В это время также повышается аварийность, не только повседневная, когда важно соблюдать осторожность не только за рулем, но и просто переходя улицу, а также техногенная, что делает возможным катаклизмы на крупных предприятиях. Вероятны и события, так и или иначе ограничивающие свободу людей – вполне вероятно, что на это время выпадет очередной пик пандемии, который приведет к новому локдауну.

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