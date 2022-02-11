Зима 2022: рекомендации астролога на 12-14 февраля

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться с субботы по понедельник.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна идет по знаку Рака, вступая по очереди в оппозицию к планетам в Козероге, что приставляло бы опасность, если бы она не "заручилась" поддержкой Юпитера в знаке Рыб.

Вполне возможно, что кто-то попытается воспользоваться доверчивостью и простодушием бесхитростных людей, но силы провидения протянут им руку помощи и откроют глаза на козни и истинные намерения злоумышленников. 14 февраля, в День святого Валентина, Меркурий переходит в знак Водолея, предлагая всем оригинальность мышления и панибратское отношение.

В это же время Селена – ангел-хранитель – переходит в знак Водолея, помогая представителям знака во всех делах – как профессиональных, так и личных.

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