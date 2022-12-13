Зима 2022: рекомендации астролога на 14-15 декабря

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна проходит по знаку Девы, приковывая наше внимание к собственному дому, что в преддверие многочисленных и рождественских праздников особенно важно. В эти дни – даже при наличии напряженного рабочего графика – рекомендуется найти время для уборки, лучше всего генеральной, которая позволит вычистить свое жилье, включая самые труднодоступные места, чтобы ни один угол не остался без хозяйского внимания.

Дева очень любит, чтобы вокруг все блестело; есть одна вещь, которую она обожает даже больше, чем чистоту, и это – порядок. Поэтому очень важно проверить все шкафы и тумбочки на предмет наличия там ненужных – или отживших свое – вещей, с которыми нужно без жалости расстаться, либо отдав на благотворительность, либо выбросив на помойку. Все остальное должно быть вымыто, выстирано, высушено, выглажено и повещено или сложено обратно идеальными стопочками.

Такой же порядок желательно навести в документах, рассортировав их и отправив в мусорную корзину – как реальную, так и виртуальную – все то, что уже не представляет никакого интереса. Как бы кому-то из нас не хотелось откреститься от этих хлопот, уже через десять дней мы сами себя поблагодарим за то, что – пусть даже и усилием воли – навели в своем доме порядок. Перед праздниками нам останется только смахнуть пыль с поверхностей и протереть пол, все остальное будет сделано заранее.

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