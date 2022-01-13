Зима 2022: рекомендации астролога на 14 января

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в пятницу

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Планета общения и информации, Меркурий, входит в ретроградную фазу, в которой пробудет до 4 февраля, а транзитная Луна в Близнецах соединится с Черной Луной и создаст напряженный аспект к сильному Нептуну в Рыбах. Это время срытого обмана на всех уровнях, когда "доверять, но проверять" необходимо все – от слов близких людей, родных и друзей до публикаций в прессе и телевизионных и интерне-новостей.

Также велика вероятность разочарований – прежде всего в людях, которые поведут себя совсем не так, как мы того от них ожидаем, и путаницы. К которой приложит "руку" ретроградный Меркурий.

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