Зима 2022: рекомендации астролога на 16 февраля

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в среду.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Яркое полнолуние в знаке Льва – из тех, что индейцы называют "Снежным". Традиционно в это время в Северном полушарии выпадает максимальное количество снега.

В некоторых странах оно также носит название "Орлиного", "Медвежьего" и "Голодного", поскольку североамериканские индейцы из-за сложных погодных условий не могли полноценно охотиться, что негативным образом сказывалось на их пищевом рационе.

Оно произойдет в 16 часов 58 минут по Гринвичу (в 18 часов 58 минут по киевскому времени) и сформирует негативные аспекты к лунным узлам: в эти дни могут происходить события, имеющие отношение к ярким и знаменитым личностям, а также вспышки агрессии.

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