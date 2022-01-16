Зима 2022: рекомендации астролога на 17 января

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в понедельник

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Полнолуние в Раке включает "режим" благотворительности, что сделает людей добрее, милосерднее и восприимчивее к чужим проблемам. Можно помогать всем, кто в этом нуждается – добрые дела обязательно зачтутся. В это время также не стоит торопить события, поскольку на волне ретроградного Меркурия это может привести к результатам, противоположным тем, на которые рассчитывалось изначально.

По отношению к близким людям, даже если они капризничают и раздражают, необходимо сменить гнев на милость: скорее всего, они нуждаются в любви и внимании, но не знают, как об этом сказать. Плохое настроение и депрессия в полнолуние говорят о том, что в доме скопилось очень много негатива – необходимо чистить его при помощи целительной силы огня. Для этого нужно пройти по своему жилью с горящей свечкой по часовой стрелке, останавливаясь в том месте, где она начнет коптить.

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