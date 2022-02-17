Зима 2022: рекомендации астролога на 18 февраля

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в пятницу.
О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.
Солнце переходит в знак Рыб, усиливая нашу тягу к мистике, скромности, духовности, эмоциональности, сочувствию, состраданию и милосердию.
При решении важных вопросов в это время необходимо обращаться к интуиции – она подскажет оптимальное и относительно легкое решение. В личном плане все будут искать романтики, а не чувственности или – особенно – расчета, при этом никто не захочет довольствоваться малым – от любимых людей станут требовать по максимуму.
Поиск идеального возлюбленного очень часто приводит к тому, что его возводят на пьедестал, а когда он оттуда низвергается, испытывают жестокое разочарование, так что лучше не очаровываться.
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