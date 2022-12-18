Зима 2022: рекомендации астролога на 19-20 декабря

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в понедельник и вторник.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна проходит по знаку Скорпиона, что всегда вносит в общественную и особенно личную жизнь "разброд и шатание". Что же до нынешнего ее периода пребывания в данном знаке, то он осложнится тем, что Луна столкнется там с Южным лунным узлом и одновременно создаст напряженный аспект к Урану в знаке Тельца и Плутону в знаке Водолея.

Сильнее всего такая конфигурация отразится на нашем моральном состоянии. Эмоциональные качели, которые придется испытать на себе всем без исключения, окажутся для многих серьезным испытанием, поэтому желательно заранее настроиться на возможные перепады настроения и отнестись к ним с философской точки зрения. Нежелательно заниматься важными делами и принимать серьезные решения – слишком велик риск ошибки, которая будет сделана под влиянием сиюминутного настроения.

Необходимо отказаться от самокритики им уж тем более самобичевания, поскольку объективный взгляд на свои достижения и промахи не удастся сохранить даже самым уверенным в себе людям. Нежелательно назначать на эти дни помолвки и свадьбы – существует вероятность того, что что-то в семейной жизни со временем пойдет не так, а также делать крупные покупки – они со стопроцентной гарантией окажутся неудачными.

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