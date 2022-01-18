Зима 2022: рекомендации астролога на 19 января

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в среду.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна проходит по знаку Льва – к желанию хлеба прибавляется желание зрелищ, поэтому почтенную публику будет волновать и интересовать все, что подпадает под это определение: театр политических действий и скандальные телевизионные шоу, подробности личной жизни звезд и соседей – в общем, все, что важно для простого обывателя.

Впрочем, помимо любопытства людей будут интересовать вершины – прежде всего профессиональные и научные, исполнение заветных желаний, слава, признания и аплодисментов. Они также будут проявлять смелость, отвагу и находчивость, если, конечно, эти качества понадобятся.

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