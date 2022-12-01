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Зима 2022: рекомендации астролога на 2 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
262
Время на прочтение
1 мин
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Зима 2022: рекомендации астролога на 2 декабря

Фото: Getty Images

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в пятницу 

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок. 

Транзитная Луна проходит по знаку Овна, делая нас взбалмошными, импульсивными и опрометчивыми. По мнению астрологов, такое поведение может привести к необдуманным поступкам, которые не лучшим образом скажутся на жизненной ситуации – особенно это касается финансовой сферы, в которой вероятны серьезные ошибки.

Поэтому желательно действовать по принципу "семь раз отмерь, один отрежь", то есть, тщательно продумывать и просчитывать любое свое действие: не покупать ненужных вещей, не складывать деньги в сомнительные предприятия – очень скоро об этом придется пожалеть. В идеале же лучше всего воздержаться от каких-либо трат, чтобы впоследствии не страдать угрызениями совести по поводу бездарно потраченных средств. 

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Дата публикации
Просмотры
262
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