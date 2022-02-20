Зима 2022: рекомендации астролога на 21-22 февраля

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в понедельник и вторник.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна идет по знаку Скорпиона, создавая к тройке планет, расположившихся в это время в знаке Рыб – Солнце, Юпитер, Нептун – гармоничные аспекты.

Луна обычно проявляет свое негативное влияние в знаке Скорпиона: как правило, это очень энергетически сильное время, но, если не использовать энергетику этих дней на полную, она может сменить знак "плюс" на "минус", что отрицательно скажется на состоянии психики – не зря астрологи уверяют: в такие периоды часто случаются обострения у психически нестабильных людей и преступления – причем как бандитские нападения, так и изнасилования.

Однако в эти дни, благодаря гармоничным аспектам к знаку Рака, можно говорить о позитивном ключе, в котором будет развиваться события: грандиозные желания получат такие же грандиозные шансы для их воплощения в жизнь

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