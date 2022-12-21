Зима 2022: рекомендации астролога на 22 декабря

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Юпитер выходит из знака Водолея и переходит в знак Овна, в котором будет пребывать до середины мая следующего года, что не замедлит сказаться на жизни на Земле. Этот активный и беспокойный знак тут же начнет "вливать" в общество новаторские идеи, которые необходимо реализовать сразу же, без промедления, поскольку они очень быстро будут терять свою актуальность и силу. Нужно помнить, что Овен – спринтер, действие его проектов рассчитано на короткие дистанции – максимум на год, более длительные перспективы он не рассматривает, поскольку быстро теряет к ним интерес и загорается чем-то новым, поэтому, чем быстрее они будут взяты в работу, тем лучше.

В такие периоды растет престиж профессий, которые связаны с отвагой, мужеством и риском. В наше время речь, конечно же, прежде всего идет о военных, поэтому может резко возрасти количество желающих отправиться добровольцами на фронт или после окончания школы подать документы в военные учебные заведения – училища и академии.

Усилится борьба за суверенитет и независимость – прежде всего в странах, которые – например, как Россия – представляют из себя искусственно созданные конгломераты, состоящие из территорий, на которых живут люди разных национальностей и различного вероисповедания. Возможны также факты неожиданной и ничем не оправданной жестокости и даже агрессии, против стран, которые ни с кем не находятся в состоянии войны с кем-либо и не в силах себя защитить. Возрастет количество пожаров, взрывов и разнообразных техногенных катастроф: необходимо соблюдать осторожность в обращении с бытовыми приборами, связанными с газом и электричеством, не пренебрегать убежищами во время ракетных атак.

В общественной жизни велика вероятность публичных скандалов, которые приведут к тому, что даже очень высокопоставленные чиновники будут вынуждены уйти со своих постов, лишиться званий и наград. Тем из них, кто чувствует за собой какие-то грехи, необходимо принять превентивные меры – так сказать, "подстелить соломку", чтобы не так больно было падать.

В отношениях между людьми усилится проявления таких негативных качеств, как гордыня, высокомерие, преувеличение собственной значимости, желание решать любые – как профессиональные, так и внутрисемейные – вопросы с позиции силы. Важно помнить, что все это – не более чем влияние Овна, который с приходом Юпитера будет одержим манией величия, поэтому, коль скоро близкий друг или любимый человек начнет вести себя соответствующим образом, не стоит думать, что он изменился к худшему: его недостатки – явление временное.

Читайте также: