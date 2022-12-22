Зима 2022: рекомендации астролога на 23 декабря

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Солнце переходит в знак Козерога, где компанию ему составят уже находящиеся там Меркурий, Венера и Плутон. Прежде всего такая конфигурация самым благоприятным образом отразится на финансах – как целых стран, так и каждого из нас. Козерог будет диктовать свои правила, требуя строгости и умеренности во всем – начиная с настроений в обществе и заканчивая питанием и дресс-кодом, который придется соблюдать даже тем, кто относится к творческим профессиям, поэтому раньше не заморачивался на эту тему. Придерживаться скромности и взвешенности во всем прежде всего придется представителям средств массовой информации – им ни в коем случае нельзя будет допускать появления в эфире или изданиях – как печатных, так и электронных – непроверенных фактов. Впрочем, нельзя сказать, что в наступающем времени нет никаких плюсов – многие из нас могу получить интересные предложения в профессиональной сфере, которые будут подразумевать не только интересную работу, но и привлекательную зарплату.

В 10 часов 18 минут по Гринвичу – 12 часов 1 минут по киевскому времени – произойдет новолуние в знаке Козерога. Необходимо обратить пристальное внимание на события этого времени – они символически отразят все, что должно случиться в течение следующего месяца – то есть, до 23 января, а, возможно, и всего наступающего 2023 года. Нынешнее новолуние предполагает много позитивных аспектов в связке Меркурий-Венера, что позволяет надеяться на торжество разума над эмоциями и инстинктами, а значит, велика вероятность того, что в следующем году мир придет на смену войне. Также велика вероятность серьезных инновационных прорывов в сфере индустрии моды, косметологии, SPA, а также предметов искусства и ювелирных изделий.

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