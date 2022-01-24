Зима 2022: рекомендации астролога на 25-27 января

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться со вторника по четверг

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна, двигаясь по знаку Скорпиона, столкнется с энергиями Солнца и Сатурна, в это же время Марс зайдет в знак Козерога, где его огненная энергия трансформируется в энергию упорной и кропотливой работы.

В это время не стоит принимать серьезных решений, которые могут оказаться ошибочными, и не делать крупных приобретений, также важно избегать зачатий и не вступать в брак. 27 января Меркурий вернется в Козерог, где до середины февраля вместе с Марсом будет скрупулезно работать над разработкой стратегий достижения целей и конкретными задачами по противодействию любым ограничениям, существующим в современном обществе.

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