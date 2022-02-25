Зима 2022: рекомендации астролога на 26-27 февраля

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в субботу и воскресенье.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Луна проходит по Козерогу, а это вносит коррекции в эмоции, точнее, делает их подконтрольными и предсказуемыми.

Люди становятся спокойными, уравновешенными и суховатыми: на первый план выходит профессиональная жизнь, а личная отодвигается на второй, а то и третий. Тем более что 27 февраля Луна будет проходить соединение с Марсом и Плутоном в Козероге, что подтолкнет многих к серьезным поступкам – преимущественно профессионального свойства.

Какими бы сложными они ни оказались, их удастся выполнить на все сто процентов.

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