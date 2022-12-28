Зима 2022: рекомендации астролога на 29 декабря – 1 января

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

29 декабря Меркурий входит в ретрофазу, то есть, начинает двигаться не в прямом, а в обратном направлении – такой «рачий» шаг продлится ддо 21 января. Это значит, что все серьезны дела и проекты желательно поставить на паузу, поскольку реализовать их в полном объеме не удастся. Постоянно возникающие на пути препятствия затормозят выполнение любых плавно, подводные камни станут причиной новых «вводных», которые потребуют разработки новых тактики и стратегии, и не факт, что они тоже окажутся верными. Отсутствие взаимопонимания между деловыми партнерами и близкими людьми поставит по вопрос достижение договоренностей как профессионального, так и личного характера. Чтобы не терять времени зря, на эти дни лучше назначить рутинную работу, требующую усидчивости и сосредоточенности, а не полета мысли и гениальных решений.

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, пройдет под знаком транзитной Луны в знаке Тельца. Она может принести не только новые знакомства, но и встречи с людьми из прошлого, которые объявятся неожиданно, но сразу же обозначат серьезность своих намерений. Также вполне можно рассчитывать на неожиданные повороты судьбы, которые станут возможными благодаря присутствию в знаке Рыб великого мистификатора и волшебника Нептуна, находящего в компании с Ураном – он, как известно, умеет удивлять. Он сделает реальность не только подарки, о которых мы мечтали, но и то, что еще вчера казалось невозможным – такова магия новогодней ночи.

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