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Зима 2022: рекомендации астролога на 3 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
282
Время на прочтение
1 мин
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Зима 2022: рекомендации астролога на 3 декабря

Фото: Getty Images

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в субботу.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок. 

Солнце становится на ось катастроф, поэтому контролировать энергию, которую внесет в нашу жизнь Луна в Овне, особенно важно. Стоит также соблюдать осторожность абсолютно во всех сферах жизни и деятельности – от использования бытового газового и электрооборудования до поездок и управления автомобилем.

Важно помнить, что сейчас не время для экстрима: нежелательно заниматься потенциально опасными видами спорта – например, такими, как горные лыжи, и путешествовать водными и воздушными видами транспорта. 

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Дата публикации
Просмотры
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