Зима 2022: рекомендации астролога на 3 декабря

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в субботу.
О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.
Солнце становится на ось катастроф, поэтому контролировать энергию, которую внесет в нашу жизнь Луна в Овне, особенно важно. Стоит также соблюдать осторожность абсолютно во всех сферах жизни и деятельности – от использования бытового газового и электрооборудования до поездок и управления автомобилем.
Важно помнить, что сейчас не время для экстрима: нежелательно заниматься потенциально опасными видами спорта – например, такими, как горные лыжи, и путешествовать водными и воздушными видами транспорта.
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