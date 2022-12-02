Зима 2022: рекомендации астролога на 3 декабря

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в субботу.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Солнце становится на ось катастроф, поэтому контролировать энергию, которую внесет в нашу жизнь Луна в Овне, особенно важно. Стоит также соблюдать осторожность абсолютно во всех сферах жизни и деятельности – от использования бытового газового и электрооборудования до поездок и управления автомобилем.

Важно помнить, что сейчас не время для экстрима: нежелательно заниматься потенциально опасными видами спорта – например, такими, как горные лыжи, и путешествовать водными и воздушными видами транспорта.

Читайте также: